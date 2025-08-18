Veronika Žilková tvoří pár s Ivanem Hubačem. „Odzbrojila mě,“ říká scenárista

Že na lásku není nikdy pozdě, dokazuje svým příkladem herečka Veronika Žilková přímo na jedničku. „Určitě mám čas na lásku. A láska kvete v každém věku,“ říkala Žilková tajemně letos v květnu. A načasování takového výroku nebylo náhodné. Právě tou dobou totiž potkala svou současnou lásku, scenáristu Ivana Hubače. Poprvé se spolu oficiálně ve společnosti ale objevili až nyní.
Ruku v ruce přišli na posvěcení mariánského sloupu před Erlebachovou boudou na hřebenech Krkonoš. O jejich vztahu se Hubač rozpovídal podrobněji. „Po smrti manželky jsem žil rok a půl sám, ale samota je hodně těžká. Na jaře tohoto roku jsme se náhodou potkali v divadle, kde jsem byl s vnučkou, a Veronika tam byla s vnoučaty,“ popsal pro Blesk jejich setkání, přestože od vidění se znají více než čtyři dekády. A to právě díky Hubačově zesnulé manželce.
„Moje žena Veroniku učila na DAMU a měla ji ráda a Veronika měla ráda ji. Jsem rád, že ji poznaly i moje tři děti a jsou rády, že už nejsem sám. Sympatie mých dětí a Veroniky jsou vzájemné, rovněž sympatie moje k jejím dětem,“ svěřil se scenárista filmu o Lídě Baarové. Dobře si uvědomuje, že to, aby si tzv. sedly jejich rodiny, je velmi důležité. Už proto, že Žilková se po rozchodu s Holomáčem nechala slyšet, že svůj volný čas chce už věnovat výhradně svým dětem a vnoučatům.
Její přístup k rodině je také jednou z věcí, které novému partnerovi herečky imponují. „Veroniky si vážím nejen jako herečky, velmi se mi líbil film Zapomenuté světlo nebo její poslední film Spolu. Ale potom, co jsem ji blíž poznal, si jí vážím jako člověka. Odzbrojilo mě, že si vzala kdysi dvě malé děti z dětského domova a poskytla jim až do doby jejich dospělosti domov. Kolik je těch, kteří by tohle dokázali? Já to rozhodně nejsem…,“ říká s obdivem.
Ivan Hubač je synem legendárního scenáristy Jiřího Hubače, který je autorem takových hitů, jako jsou seriály Dobrá voda nebo slavná Sanitka či film Fany. Aby nebyl se svým otcem spojován, dlouho Ivan Hubač tvořil pod pseudonymem Ivan Hejna. Nyní už se za něj ale neskrývá. A v odkazu svého otce pokračoval například tím, že napsal pokračování jeho díla – seriálu Sanitka 2.