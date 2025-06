"Je to absolutní dno," říká o rozchodu s Žilkovou Holomáč

„Já jsem nijak nezatrpkl, mojí bývalé partnerky si nesmírně vážím. Partneři se prostě rozcházejí, když ta chemie postupně upadá, ale v tomto případě to postupně nějak není na místě. Nijak se nezlobím, nejsem naštvaný, jediné, co nemohu pochopit, že jsme si to nevyříkali z očí do očí a snížili se po třech letech partnerství k jediné smsce. To je lidsky pro mě totální dno. Víc nemám, co bych k tomu řekl,“ dodal zklamaně.