Veronika Čermák Macková promluvila o konci manželství. Pomohl jí psycholog

„Tím, že jsme byli opravdu přátelé, měli se od začátku rádi a neměli žádný výrazný problém, jsme pak možná o to jednodušeji od sebe odcházeli,“ naznačuje detaily o tom, jak s manželem ustáli konec svého desetiletého vztahu. I ona si ale uvědomuje, že není běžné, aby to šlo takhle hladce. „Tuším, že to asi není úplně běžné, co tak sleduji kolem sebe. A je mi hrozně líto, že lidé nechají spíš proudit vztek a hněv, než aby si vzpomněli na ten začátek, proč spolu začali chodit,“ zamýšlí se pro Blesk herečka.