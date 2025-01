„10 let, za které jsme vděčni! Když se partnerství přetaví do přátelství. Když se dva lidi shodnou, že jejich společná cesta se naplnila a každej si teď najde tu svou. Když otevřenost, upřímnost a úcta vyhraje nad lží, vztekem a podlostí. Když partneři zůstanou parťáci, kteří tu pro sebe budou, jen každý na jiný straně cesty. Když se podrží a jejich vzájemné pouto přetrvá… tak je to skvělý! A to jsme my. S veškerou úctou a láskou jdeme dál, a přesto tu pro sebe zůstanem,“ zní z jejich Instagramového postu.