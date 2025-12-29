Den před Vánocemi putoval MMA bojovník Karlos Vémola do vazby kvůli podezření ze závažné drogové činnosti. Kvůli tomuto obvinění mu hrozí až 18 let za mřížemi. Pozornost je nyní upřena na jeho majetek a na povrch vyplouvají jeho nákupy nemovitostí za desítky milionů korun.
Vémola si před zatčením napůjčoval desítky milionů na koupi nemovitostí
Poslední dny plní MMA bojovník Karlos Vémola první stránky novin. Zájem o něj je ale v jiné souvislosti, než by si přál. Kromě jeho zatčení se nyní probírají í jeho nákupy nemovitostí.
Drtivou většinu z nich ale nakoupil na dluh a logicky tak vyvstává otázka, jak bude jeho žena Lela platit závazky, které z těchto obchodů vyplývají. Sám Vémola před časem prozradil, že jeho měsíční náklady se pohybují ve výši 500 až 600 tisíc korun. Většina z toho jsou splátky úvěrů, které si vzal právě na nákup nemovitostí. Na sociálních sítích se v té souvislosti začala šířit zpráva o tom, že se na Lelu pořádá sbírka. To však ona sama rázně popírá. „Chci vás ujistit, že žádná sbírka pro mě se nekoná ani konat nebude, proto prosím, abyste těmto informacím nepřikládali žádnou váhu,“ napsala Lela na svých sociálních sítích.
A jaké nemovitosti vlastně MMA bojovník vlastní? Rozhodně jich není málo. O tom se Vémola rozpovídal v rozhovoru pro pořad Realitní bubliny na YouTube. „Začal jsem investovat do realit po zápase s Attilou Véghem, to byl červen, dneska máme říjen a mám 21 bytů. Což si myslím, že za tři měsíce na začátečníka – amatéra – není málo. A to se teprve zahřívám,“ pochlubil se Karlos. Ve stejném pořadu přiznal, že nejvíce ho na tom baví to, že nemusí nakupovat za své, ale vše financuje prostředky z banky.
„Daří se mi to financovat z bank, proto mě to i baví. Já se dívám i na nákupy nemovitostí v Dubaji, které jsou sice skvělé a zhodnocuje se to tam lépe než tady, ale musím šest, osm nebo deset milionů korun vytáhnout. Tady jsem si pořídil bytovku na Proseku za 27 milionů a nemusel jsem vytáhnout nic, což mě jako baví,“ pochlubil se Vémola. V současnosti tak vlastní například dům na Proseku, za který zaplatil 27 milionů korun. Jen dva miliony však vytáhl z vlastní kapsy, dalších 25 zajistila banka. Další položkou na jeho seznamu je od letošního září také bytový dům v Úpici u Trutnova. I ten financoval pomocí úvěru.
Že by se rodina Vémoly mohla dostat do finančních problémů, naznačuje i to, že k prodeji se nyní nabízí luxusní automobil Lamborghini Huracán, který si Vémola letos pořídil ke svým čtyřicátým narozeninám. Jak poukázal web Garáž.cz, nabízené auto, za něž majitel požaduje pět milionů korun, se nápadně shoduje právě s Vémolovým. „Navíc víme, že Karlosovi vůz dodával právě Autobazar Čestice, jehož zástupci s Terminátorem spolupracovali už dříve,“ napsal server.