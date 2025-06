"Chci, aby to dítě ve mně chcíplo," měla dle obviněného Krause říkat jeho expartnerka

Přestože si Enevová myslela, že její děti o ničem nevěděly, zdá se, že to není tak zcela pravda. „Když to vyšlo ven, moje dcera se to dočetla, že se to řeší, a ona teď přišla s tím, že to slyšela a nechce už mlčet. Je jí 15 a říkala, že by byla schopná to dosvědčit,“ dodala matka dvou dětí, která znásilnění ohlásila až pět let po činu s odůvodněním, že se bála, že přijde o děti. „K fyzickým napadením docházelo většinou, když byl pan Kraus pod vlivem omamných látek. Mluvil o mně jako o k**vě i před dětmi. Můj syn přišel předčasně na svět, protože pan Kraus měl při sexu hrubší zacházení. Jednou jsem dopadla břichem na postel a vyvolalo to porod,“ přidala další závažná tvrzení. Syn známého baviče Jana Krause a výtvarnice Jany Krausové ale všechnu vinu popírá a na věc má zcela jiný pohled.