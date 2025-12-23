Přeskočit na obsah
23. 12.
Genetická loterie českého showbyznysu: Kdo se slavným sourozencům opravdu podobá?

Iva Janžurová, Sabina Remundová a Theodora Remundová
Iva Janžurová, Sabina Remundová a Theodora RemundováFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Také máte rádi rodinné vazby? Líbí se vám mapovat tváře a hledat podobu s příbuznými? Teď máte příležitost. Pojďte se spolu s námi projít galerií slavných sourozenců českého showbyznysu a posuďte, zda je podoba opravdu zřejmá. Jak moc nebo málo se od sebe liší?

Jablko prý nepadá daleko od stromu. A občas spadnou jablka hned dvě a nastoupí podobnou životní cestu. Stejně jako slavní sourozenci, o jejichž příbuznosti můžete, ale nemusíte vůbec vědět. Existuje velké množství slavných jmen, se kterými je spojeno ještě další slavné jméno. Otec a syn, babička a vnučka nebo třeba sourozenecká dvojice. A právě na ně se dnes zaměříme.

Václav Rašilov a Saša Rašilov

Saša Rašilov a Václav Rašilov
Saša Rašilov a Václav RašilovFoto: Profimedia.cz

Václav Rašilov je známý český herec a dabér. Narodil se 14. února 1976. Účinkoval ve spoustě televizních seriálů, hraje v divadle Nablízko, Ponec nebo Lampion, věnuje se i hudbě (bicí a klavír).

Saša Rašilov je podobně jako bratr oblíbeným českým hercem. Narodil se v červenci 1972. Ztvárnil celou řadu úspěšných seriálových i filmových rolí, věnuje se také divadelní tvorbě.

Bratrská podoba je naprosto jasná.

Všechny štítky

