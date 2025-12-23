Jablko prý nepadá daleko od stromu. A občas spadnou jablka hned dvě a nastoupí podobnou životní cestu. Stejně jako slavní sourozenci, o jejichž příbuznosti můžete, ale nemusíte vůbec vědět. Existuje velké množství slavných jmen, se kterými je spojeno ještě další slavné jméno. Otec a syn, babička a vnučka nebo třeba sourozenecká dvojice. A právě na ně se dnes zaměříme.
Genetická loterie českého showbyznysu: Kdo se slavným sourozencům opravdu podobá?
Také máte rádi rodinné vazby? Líbí se vám mapovat tváře a hledat podobu s příbuznými? Teď máte příležitost. Pojďte se spolu s námi projít galerií slavných sourozenců českého showbyznysu a posuďte, zda je podoba opravdu zřejmá. Jak moc nebo málo se od sebe liší?
Václav Rašilov a Saša Rašilov
Václav Rašilov je známý český herec a dabér. Narodil se 14. února 1976. Účinkoval ve spoustě televizních seriálů, hraje v divadle Nablízko, Ponec nebo Lampion, věnuje se i hudbě (bicí a klavír).
Saša Rašilov je podobně jako bratr oblíbeným českým hercem. Narodil se v červenci 1972. Ztvárnil celou řadu úspěšných seriálových i filmových rolí, věnuje se také divadelní tvorbě.
Bratrská podoba je naprosto jasná.
Václav Rašilov a Saša Rašilov
Václav Rašilov je známý český herec a dabér. Narodil se 14. února 1976. Účinkoval ve spoustě televizních seriálů, hraje v divadle Nablízko, Ponec nebo Lampion, věnuje se i hudbě (bicí a klavír).
Saša Rašilov je podobně jako bratr oblíbeným českým hercem. Narodil se v červenci 1972. Ztvárnil celou řadu úspěšných seriálových i filmových rolí, věnuje se také divadelní tvorbě.
Bratrská podoba je naprosto jasná.
Sabina Remundová a Theodora Remundová
Umělecké vlohy se opravdu nezapřou. Sabina a Theodora jsou sestry a dcery skvělé české herečky Ivy Janžurové. Starší Sabina (nar. 1972) hraje a píše scénáře, o dva roky mladší Theodora se kromě herectví věnuje i dokumentaristice. Podoba všech je zcela evidentní.
Tereza Brodská a Marek Brodský
Michal Dlouhý a Vladimír Dlouhý
Populární český herec Michal Dlouhý se narodil v září 1968. Je absolventem pražské konzervatoře, ale hrál už od dětství. Objevil se například v Kachyňově filmu „Lásky mezi kapkami deště“.
Jeho dnes už zesnulý bratr Vladimír (červen 1958 - červen 2010) byl podobně jako Michal velmi oblíbený, ztvárnil řadu významných televizních a filmových rolí a je mimo jiné držitelem dvou Českých lvů.
I u nich je podoba poměrně zřejmá.
Matěj Forman a Petr Forman
Dvojčata Matěj a Petr Formanovi (narozeni v roce 1964) jsou dětmi geniálního režiséra Miloše Formana a české výtvarnice, herečky a zpěvačky Věry Křesadlové.
Matěj se věnuje divadlu a výtvarnému umění, Petr filmu, divadlu a loutkám. Umění mají jednoznačně v genech a hrají už od útlého dětství.
O podobě ani není třeba se zmiňovat…
Ivan Trojan a Ondřej Trojan
Mladší Ivan je český divadelní, filmový, televizní a dabingový herec. Je držitelem hned čtyř Českých lvů za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli a dvou za výkon v roli vedlejší.
Ačkoli na první pohled podoba není jednoznačná, po krátkém pátrání ji lze objevit.
Jan Kraus a Ivan Kraus
Na snímku je starší z dvojice bratrů – Ivan. Narodil se v březnu 1939. Je známým českým spisovatelem, věnuje se však i herectví a loutkám. Mezi lety 1968 a 1990 žil v exilu.
Je populárním českým hercem, známým moderátorem, publicistou, dramatikem i režisérem. Patří ke spoluzřizovatelům Nadačního fondu proti korupci.
S bratrem Ivanem se společné geny rozhodně nezapřou.
David Kraus a Adam Kraus
David Kraus (narozen v roce 1980) je český zpěvák, herec, textař a skladatel. Mimo jiné účinkuje i v televizním pořadu svého otce Jana Krause.
Podoba obou bratrů je na první pohled zřejmá.
Taťána Kuchařová a Livie Kuchařová
Taťána Kuchařová (nar. 1987 v Trnavě) je Miss World 2006, historicky první (a zatím jedinou vítězkou) nejstarší světové soutěže krásy pocházející z České republiky. Věnuje se modelingu, herectví a nadační činnosti.
Mladší Livie (nar. 1992) je začínající zpěvačka a podobně krásná žena jako její starší sestra Taťána.
Kryštof Hádek a Matěj Hádek
Matěj Hádek (listopad 1975) je český herec. Má dva bratry, mladšího Kryštofa (březen 1982), který je také herec, a staršího Ondřeje; ten se však umění nevěnuje, stal se lékařem.
Na snímku je starší z dvojice herců – Matěj – v nové české komedii „Po čem muži touží“ (spolu s Annou Polívkovou).
Tereza Ramba a Sára Voříšková
Starší z dvojice sester Tereza (nar. v červnu 1989) je oblíbená česká filmová a televizní herečka, která dosud ztvárnila přes třicet filmových a seriálových rolí české i zahraniční produkce.
Mladší Sára (nar. v prosinci 1992) na sebe upozorňuje hlavně jako stylistka a výtvarnice.
Aňa Geislerová a Ester Geislerová
Aňa Geislerová (narozená v dubnu 1976) je česká filmová herečka, modelka a také spisovatelka, držitelka tří Českých lvů za hlavní roli a dvou za roli vedlejší.
Její mladší sestra Ester (narozená v březnu 1984) je podobně půvabná jako její starší sestra. Věnuje se herectví a vizuálnímu umění.
Mají ještě sestru Lenku(narozená v únoru 1975), která stojí spíše v pozadí. Věnuje se hudbě a výtvarnému umění.
Jakub Prachař a Mariana Prachařová
Mariana Prachařová, sestra Jakuba Prachaře, se narodila v dubnu 1994. Řadí se mezi začínající české herečky; dosud není tak známá jako její starší bratr Jakub.
Jakub Prachař se narodil v srpnu 1983. Je známým českým hercem, nadšeným hudebníkem a populárním moderátorem.
Simona Krainová a Yvona Maléřová
Jedna z nejznámějších českých topmodelek Simona Krainová se narodila v únoru 1973 v Havířově. Stala se ředitelkou a patronkou modelingové soutěže Czechoslovak TopModel; působí i jako příležitostná moderátorka a herečka.
Její starší sestra Yvona Maléřová není sice ani zdaleka tak známá jako Simona, ale uznejte sami, že vypadá báječně a její skutečný věk by jí rozhodně nikdo nehádal! Navíc podoba s mladší sestrou je zcela evidentní.
- celebrity
- české celebrity
- sourozenci
- kariéra
- obrazem
- Saša Rašilov
- Sabina Remundová
- Theodora Remundová
- Iva Janžurová
- Tereza Brodská
- Marek Brodský
- Michal Dlouhý
- Vladimír Dlouhý
- Matěj Forman
- Petr Forman
- Ondřej Trojan
- Ivan Trojan
- Jan Kraus
- David Kraus
- Adam Kraus
- Taťána Kuchařová
- Matěj Hádek
- Kryštof Hádek
- Tereza Ramba
- Anna Geislerová
- Ester Geislerová
- Mariana Prachařová
- Jakub Prachař
- Simona Krainová
- Adéla Gondíková
- Dalibor Gondík
- herec