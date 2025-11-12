13. 11. Tibor
Vdala se v utajení, je symbolem grácie, klidu a síly v proměnách času. Hlas Marie Rottrové nestárne

Foto: Profimedia
Česká "lady soul" Marie Rottrová za svou kariéru nazpívala přes 600 písniček a na kontě má více než 20 alb. Dáma, která si v utajení vzala svého velkého fanouška, slaví 84. narozeniny.

Zpěvačka Marie Rottrová je dnes již legendou, jejíž romantické písně miluje už několik generací posluchačů.

7 pádů Honzy Dědka - Marie Rottrová
7 pádů Honzy Dědka - Marie Rottrová

Koncertovala několikrát denně. Rottrová řekla, že chtěla několikrát skončit se zpěvem

Celebrity

Usměvavá ikona české hudební scény obohatila tuzemskou pop music o hity jako Řeka lásky, Měli jsme se potkat dřív či Střapatá nohatá holka. Ve čtvrtek 13. listopadu oslaví 84. narozeniny, přesto udivuje stále mladistvým zjevem a vitalitou. „Je krásné, když má člověk v sobě něco, co rozsvítí lidi kolem, co je povzbudí. To je moje motto,“ tvrdí Rottrová.

Podívejte se do galerie na život české zpěvačky.

Lady Soul, která nestárne

Usměvavá česká zpěvačka, které se přezdívá Lady Soul, obohatila českou pop music o hity jako Řeka lásky, Měli jsme se potkat dřív, Ten vůz už jel, Dívka, která spí jen tak, To mám tak ráda, Zřejmě letos nikde nejsou kytky či Střapatá nohatá holka. Marie Rottrová je považována za noblesní dámou českého popu, která 13. listopadu oslaví 84. narozeniny.

