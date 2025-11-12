Zpěvačka Marie Rottrová je dnes již legendou, jejíž romantické písně miluje už několik generací posluchačů.
Reklama
Usměvavá ikona české hudební scény obohatila tuzemskou pop music o hity jako Řeka lásky, Měli jsme se potkat dřív či Střapatá nohatá holka. Ve čtvrtek 13. listopadu oslaví 84. narozeniny, přesto udivuje stále mladistvým zjevem a vitalitou. „Je krásné, když má člověk v sobě něco, co rozsvítí lidi kolem, co je povzbudí. To je moje motto,“ tvrdí Rottrová.
Podívejte se do galerie na život české zpěvačky.
Lady Soul, která nestárne
Usměvavá česká zpěvačka, které se přezdívá „Lady Soul“, obohatila českou pop music o hity jako Řeka lásky, Měli jsme se potkat dřív, Ten vůz už jel, Dívka, která spí jen tak, To mám tak ráda, Zřejmě letos nikde nejsou kytky či Střapatá nohatá holka. Marie Rottrová je považována za noblesní dámou českého popu, která 13. listopadu oslaví 84. narozeniny.
Lady Soul, která nestárne
Usměvavá česká zpěvačka, které se přezdívá „Lady Soul“, obohatila českou pop music o hity jako Řeka lásky, Měli jsme se potkat dřív, Ten vůz už jel, Dívka, která spí jen tak, To mám tak ráda, Zřejmě letos nikde nejsou kytky či Střapatá nohatá holka. Marie Rottrová je považována za noblesní dámou českého popu, která 13. listopadu oslaví 84. narozeniny.
Hity a silné texty
„Je krásné, když má člověk v sobě něco, co rozsvítí lidi kolem, co je povzbudí. To je moje motto,“ tvrdí umělkyně, jejíž písně se vždy vyznačovaly výraznými texty. K často hraným skladbám z jejího repertoáru patří i její duet s Pavlem Bobkem S tím bláznem si nic nezačínej či verze písně She‚s Gone skupiny Black Sabbath, kterou Jaromír Nohavica otextoval jako Lásko, voníš deštěm. Za svou kariéru nazpívala přes 600 písniček a celkem má na svém kontě více než dvacet alb.
Hudební dětství
K hudbě Rottrovou přitáhla především rodina: otec hrál na varhany a matka zpívala v operetě. Zpívat začala brzy i dnes slavná zpěvačka, která zvládla i hrát na klavír. Vyrůstala na hudbě Arethy Franklin či Diany Ross.
Reklama
Krůčky ke slávě
Rottrová se prosadila na začátku 60. let v televizní soutěži Poprvé před kamerou. Později nahrála několik písní s ostravským rozhlasovým orchestrem. V té době pracovala ve spořitelně a vystupovala s ostravskými skupinami Samuel a Majestic.
Začátky s Majestic
U otázky, které svoje písničky má nejraději, charismatická zpěvačka často vzpomíná právě na soul ze svých začátků. „Ten miluju. Možná za to mohou moji rodiče, kteří mi v šedesátých letech koupili rádio, na němž se dala naladit stanice Radio Luxembourg, a já jsem objevila nový svět! V té době jsme s manželem Vlastíkem Kučajem a dalšími ostravskými muzikanty postavili skupinu Majestic a měli jsme cíl – hrát soul," stojí v textu na obalu alba, které vyšlo v roce 2021, když Rottrová slavila osmdesátiny.
Vyhoření a osm let ticha
Z pódií se vytratila v roce 1988, kdy se podruhé vdala a přestěhovala do německého Stuttgartu. Její comeback přišel v roce 1998, kdy nahrála album Jeřabiny a později Podívej (2001). Další studiovou nahrávkou se po osmi letech stalo album Stopy: „Já nechávám věci plynout, do ničeho se nehrnu,“ řekla tehdy zpěvačka k dlouhé nahrávací pauze.
V roce 2023 ovšem odhalila, že důvodem byl syndrom vyhoření. Dokonce předstírala žlučníkový záchvat, aby mohla koncert přerušit. „Bylo to totálním zápřahem a tím, že jsem zpívala pořád stejné písničky. A vlastně jsem je nestřídala. Tělo a mozek si řekly dost, nejde to dál,“ prozradila s tím, že rutina jí ničila a texty už jen odříkávala, ale neprožívala.
Reklama
Koncerty
Zpěvačka už před časem oznámila, že přestane koncertovat. V roce 2013 však nečekaně připravila šest vánočních koncertů a postupně absolvovala další. Jelikož si ale po zkušenostech s vyhořením dává pozor, rozhodla se koncertovat maximálně tři až čtyřikrát do měsíce. Nejbližší turné Marie Rotttrová 2025-2026 proběhne od 17. listopadu do 11. ledna a zahrnuje města Hradec Králové, Pardubice, Plzeň, Olomouc, Ostrava, Praha a Brno.
„Pro autogram si chodí i mladí lidé, tak si říkám, že když moje písničky osloví i je, snad opravdu za něco stály,“ podotkla zpěvačka, která ke všemu přistupuje s optimismem.
Rock for People
K památným vystoupením patří jedno na festivalu Rock for People v roce 2010, kde jejím hitům aplaudovaly tisíce lidí, přestože mezi nimi byli především příznivci rocku: „Na jevišti jsem snad ještě opravdovější a vřelejší než dřív, protože jsem už žena v letech a mám určité zkušenosti. Písničky a jejich texty vnímám trošku jinak, stejně jako přízeň publika, na které mám větší napojení, než jsem mívala v mládí,“ svěřila se a dodala, že do koncertů vkládá velké emoce. „Já se na jevišti cítím velmi mladě, mám v sobě spoustu energie a taky jí ze sebe hrozně moc vydám.“
Nepatří do českého showbyznysu
Sama podle svých slov nikdy nepatřila do hlavní skupiny českého showbyznysu: „Dělala jsem si muziku z Ostravy a nikdy jsem také nebyla zpěvačka pro nejširší vrstvy. Taková ta nenáviděná a milovaná zároveň.“ V ostravském televizním studiu si do svého pořadu Divadélko pod věží zvala řadu známých osobností a nazpívala tu i několik duetů, mimo jiné i s Karlem Gottem.
Reklama
Síň slávy
Úspěch jejích písní zrcadlilo i umisťování v první desítce nejoblíbenějších zpěvaček v hudební anketě Zlatý slavík. V roce 2010 ji Akademie populární hudby uvedla do Síně slávy. V témže roce o ní vyšla monografie autorů Miroslava Graclíka a Václava Nekvapila. A v říjnu 2019 se stali spolu s fotografem Jindřichem Štreitem prvními umělci, kteří mají své hvězdy na Jantarovém schodišti slávy v Ostravě.
Vitalita
Její stále svěží vzhled a vitalitu mají prý zčásti na svědomí geny, ale také velká disciplína. „Celý život jím střídmě a večeřím jen saláty. Po obědě už nikdy nejím dezert. Mám záklopku a přesně vím, kdy přestat,“ popsala svůj stravovací režim. Má taky hodně přirozeného pohybu. „Běhám okolo našeho domu,“ řekla zpěvačka žijící na okraji Prahy. Ve formě se udržuje i díky tomu, že hned po ránu cvičí pět až deset minut, aby se rozhýbala.
Recept na věčné mládí
„Jsem člověk, který má v sobě spoustu vnitřní energie. Neusínám na vavřínech, snažím se být stále aktivní a pořád něco dělám. Jsem činorodá. Člověk se nesmí stáří poddávat, pokud mu to tedy zdravotní stav dovoluje,“ prozradila v rozhovoru. Pokud jde o kosmetiku, vsází na jednoduchou rutinu, velkou roli podle ní v jejím vzhledu hraje genetika: „Mám jeden nebo dva oblíbené krémy, kterými se mažu pravidelně, ale třeba séra proti vráskám vůbec nepoužívám. Obličej si myji teplou vodou a klidně i mýdlem. Poté se namažu kvalitním krémem, a to je vše. Tahle péče mi vyhovuje nejvíce.“
Reklama
Manžel
K její spokojenosti přispívá i vztah s třetím manželem Milanem Říhou. „Milan stál o náš vztah a nenechal se odradit. Dal mi lásku, kterou jsem dřív neměla,“ přiznala Rottrová. Z prvního vztahu má dva dospělé syny, oba jsou úspěšnými hudebními skladateli.
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama