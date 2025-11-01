V Ulici to vře: Obermaierová mluví o „degradaci“, kolegyně Svobodová se postavila na stranu tvůrců

Herečka Jaroslava Obermaierová v posledních týdnech několikrát uvedla, že se cítí být v seriálu Ulice neprávem odsunuta do pozadí. Podle svých slov má za to, že její postava dostává méně prostoru kvůli jejím politickým názorům. „Je to degradace. Jsem chudá, ale hrdá,“ prohlásila herečka, která v minulosti veřejně podporovala bývalého prezidenta Miloše Zemana a opakovaně kritizovala vládu Petra Fialy. „Myslím si, že tohle levicové smýšlení není oblíbené. Tak jsem to slízla,“ dodala před několika dny naštvaně Blesku.