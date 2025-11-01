1. 11. Felix
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

V Ulici to vře: Obermaierová mluví o „degradaci“, kolegyně Svobodová se postavila na stranu tvůrců

Jaroslava Obermaierová
Jaroslava ObermaierováFoto: TV Nova
Jaroslava Obermaierová
Jaroslava ObermaierováFoto: TV Nova
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Herečka Jaroslava Obermaierová tvrdí, že v seriálu Ulice dostává méně prostoru kvůli svým politickým názorům. Její slova ale překvapila produkci, která s ní má platnou smlouvu. O celé věci nyní promluvila i herečka Ilona Svobodová.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Herečka Jaroslava Obermaierová v posledních týdnech několikrát uvedla, že se cítí být v seriálu Ulice neprávem odsunuta do pozadí. Podle svých slov má za to, že její postava dostává méně prostoru kvůli jejím politickým názorům. „Je to degradace. Jsem chudá, ale hrdá,“ prohlásila herečka, která v minulosti veřejně podporovala bývalého prezidenta Miloše Zemana a opakovaně kritizovala vládu Petra Fialy. „Myslím si, že tohle levicové smýšlení není oblíbené. Tak jsem to slízla,“ dodala před několika dny naštvaně Blesku.

Jaroslava Obermaierová, syn
Jaroslava Obermaierová, syn

"Dědeček by se za ní styděl," zaútočila Obermaierová na Pavlínu Wolfovou

Celebrity

To však televize rázně odmítla. Dle slov tvůrců seriálu je tvrzení Obermaierové v přímém rozporu s realitou. „S paní Jaroslavou jsme před pár týdny uzavřeli hereckou smlouvu na další rok. Proto nás trochu překvapilo její aktuální vyjádření,“ řekl Mario Kubaš, kreativní producent Ulice. A dokonce i zmenšení role bylo na přání herečky. „Postava Vilmy Nyklové je momentálně dějově upozaděna, o což produkci před časem sama paní Obermaierová požádala a bylo to součástí společné diskuze,“ nechápou tvůrci to, co Obermaierová do médií prohlašuje.

Podle Svobodové se chovala neeticky

Zatímco většina kolegů se k celé záležitosti odmítá veřejně vyjadřovat, Ilona Svobodová, představitelka Jitky Farské, zvolila otevřenější přístup. „Mám na to velmi silný názor,“ uvedla v rozhovoru pro Extra.cz a následně dodala s odkazem na dlouholetou kolegyni: „Někdy se chovala velmi neeticky.“

ČTĚTE TAKÉ: Vyhodili mě kvůli mým politickým názorům, obviňuje Obermaierová televizi Nova

Reklama
Ilona Svobodová v seriálu Ulice ztvárňuje roli Jitky Farské.
Ilona Svobodová v seriálu Ulice ztvárňuje roli Jitky Farské.
Foto: TV Nova

Na přímý dotaz, zda v tomto sporu stojí spíše na straně tvůrců seriálu, odpověděla bez váhání: „Ano.“ Jak se situace vyvine dál a zda Jaroslava Obermaierová zůstane součástí Ulice, zatím není jisté. Jedno je ale podle zákulisních informací zřejmé – atmosféra mezi herci a produkcí je napjatější než kdy dřív.

Mohlo by vás zajímat: Z nahé seznamky je fenomén. Modelky z OnlyFans tam nejdou pro slávu, říká Timková

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Blesk.cz, Extra.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama