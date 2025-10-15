Herečka Jaroslava Obermaierová je podporovatelkou hnutí Stačilo! a také komunistů. Před pár dny otevřela kauzu, kdy tvrdí, že právě kvůli jejím politickým preferencím měla TV Nova upozadit její roli v nekonečném seriálu Ulice. To však produkce seriálu rázně odmítla s tím, že to byla herečka sama, kdo požádal o zmenšení role. Nyní Obermaierová přišla s dalšími, až osobními útoky. Těmi, na koho jsou mířené, jsou moderátorky televizních debatních pořadů, které podle jejího názoru straní politikům končící vládní koalice.