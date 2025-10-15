15. 10. Tereza
"Dědeček by se za ní styděl," zaútočila Obermaierová na Pavlínu Wolfovou

Své politické názory dává herečka Jaroslava Obermaierová hlasitě najevo. Kromě toho, že tvrdí, že je za to postihovaná v práci, se nyní pustila také do televizních moderátorek, které jsou podle ní zaujaté.

Herečka Jaroslava Obermaierová je podporovatelkou hnutí Stačilo! a také komunistů. Před pár dny otevřela kauzu, kdy tvrdí, že právě kvůli jejím politickým preferencím měla TV Nova upozadit její roli v nekonečném seriálu Ulice. To však produkce seriálu rázně odmítla s tím, že to byla herečka sama, kdo požádal o zmenšení role. Nyní Obermaierová přišla s dalšími, až osobními útoky. Těmi, na koho jsou mířené, jsou moderátorky televizních debatních pořadů, které podle jejího názoru straní politikům končící vládní koalice. 

„Jak už nehraju, tak mám čas sledovat zpravodajské a diskusní pořady,“ rozvyprávěla se pro web eXtra.cz. „Říkal jste, že jste novinář, ale já vám to klidně řeknu. Mně už se nemůže stát nic horšího, než se mi stalo. Sleduju televizní zpravodajství, ČT24, pořad 360°. A přijde mi, že tak strašně straní Fialovi. Vždy zásadně skáčou do řeči lidem z ANO. A i z jiných opozičních stran. Ty nikdy nenechávali domluvit. A když už je nemohli zarazit, tak aspoň sami rychle mluví, aby nebylo rozumět těm lidem, co říkají, ať už je to rozumné, nebo ne. A to je strašné neštěstí,“ rozčílila se představitelka drbny Vilmy Niklové. 

A na paškál si vzala především moderátorky takových pořadů, které podle ní nedělají svou práci dobře a promítají své osobní názory do moderování. „Spousta z těch děvenek je taková. Nedávno jsem byla na setkání na Primě. Tam je třeba ta Pavlína Wolfová. Jak ta se například chovala k Janě Bobošíkové, to se mi nelíbilo. Ať je, jaká je, nedostala vůbec možnost nic doříct,“ zaútočila Obermaierová na konkrétní osobu. A zatáhla do své zloby i rodinu Wolfové. „Její dědeček František Filipovský by se styděl,“ řekla a podle mnohých tak překročila hranice slušného chování. „To je děvečka taky tak nabrífovaná, jak kdo má mluvit a kdo nemá,“ pokračovala ročíleně.

Pavlína Wolfová ale není jediná, kdo Obermaierové leží v žaludku. „A to dělá i Terezie Tománková. To dělají většinou všechny. Jde mi na nervy, že jiným názorům nedopřejí sluchu,“ trvá si na svém herečka. S tím ale absolutně nesouhlasí vedení televize, které se za své moderátorky jasně postavilo. „U formátů, jako jsou předvolební debaty, často vstupují do hry emoce a osobní sympatie i antipatie k diskutujícím kandidátům. Proto bývá u některých diváků vnímání toho, co se skutečně děje ve studiu, značně subjektivní,“ hájí své kolegy PR konzultant CNN Prima News Matěj Štýs. Za svými moderátorkami a moderátory vedení redakce absolutně stojí a děkuje jim za profesionálně odvedenou práci,“ uzavřel Štýs.

