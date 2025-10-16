O psychických problémech má v současné době odvahu hovořit čím dál více lidí. Mezi ty, kteří netají, že vyhledali pomoc odborníků, patří i herec Bohumil Klepl. Ten s bolavou duší bojuje roky a říká, že s nastupujícím podzimem se mu vždycky přitíží.
„Je to dané i tím podzimním obdobím, to mi nevyhovuje. Jsem depresivní typ, ale to je úděl nás komiků. Protože jak se pořád rozdáváme na jevišti a pak je s námi sranda i v šatně a vůbec všude, prostě pořád samá sranda, sranda, sranda, tak potom už v mém nitru žádná není,“ popisuje své stavy herec. Ten dokonce před časem podstoupil hospitalizaci ve specializovaném zařízení. „Před rokem jsem navštívil jedno soukromé zařízení a hned si mě tam nechali. Je to tam hodně drahé, já tomu říkám Maledivy, ale je fakt, že je tam ta péče tak individuální a bydlíte v normálním luxusním zařízení, že to zase za to stojí. Ale nemůžu tam chodit furt,“ prozradil s tím, že dvoutýdenní pobyt vyjde na 128 tisíc korun a to si opravdu nemůže dovolit každý.
„Chodí tam většinou generální ředitelé, vysoce postavení manažeři, z umělců jsem tam byl jenom já. On si málokdo může tyhle Maledivy zaplatit,“ přiznává Klepl. V tomto sanatoriu nebyl poprvé. Před šesti lety mu tady pomohli zvládnout jeho závislost na alkoholu. Předtím zkoušel i léčebnu v pražských Bohnicích, ale dle svých slov po dvou dnech utekl. Po pobytu tady se mu daří držet se od skleničky dál.
Klepl si postěžoval, že máloco mu dokáže udělat radost, Už ani cestování ho netěší tak jako dřív. „Jediné, kam bych jel, jsou Maledivy. Ale ty skutečné. Jenomže tam je strašně složité letět a je to daleko, což mi vadí. Líbí se mi, že tam plavou už v malé hloubce rybičky. Byl jsem tam už dvakrát a mám odtamtud tisíce fotek. Želvy, chobotnice…,“ zavzpomínal Klepl pro iDnes. „Takže partnerka jezdí teď na dovolené s kámoškami.“
Jediné, co mu dokáže vykouzlit úsměv na tváři, je jeho šestiletý vnuk. „Je to chytrolín, ukecaný… Mudrlant po dědečkovi. Když ho mám na starost, tak jsem nejšťastnější,“ říká nadšeně. „Syn s ním teď byl na koncertě symfonického orchestru a má video, jak Ralf stojí v hledišti a fascinovaně kouká. Hráli Mozarta, ten je přece jenom melodičtější, a on byl z toho hotový. Tak to je teď pro mě největší zážitek, to, jak vnímá hudbu,“ vypráví. „Ale jeho rodiče ani já neprahneme po tom, aby byl hercem. Protože to není jednoduchý život. Lepší je být něčím jiným,“ uzavírá téma herec.
