"Léčení závislosti mě stálo statisíce," přiznává Bohumil Klepl

Už šest let se herec Bohumil Klepl nedotkl alkoholu. A přestože se řada lidí, včetně jeho kolegů, za problémy s pitím stydí, on to má naopak. "Já se k tomu přiznávám, protože mně to zabraňuje v tom, abych se napil, když to takhle veřejně říkám," říká herec s tím, že ne každý mu věří, že dokáže v abstinenci vytrvat. "Kolegové v divadle čekají, kdy se zlomím, ale já to držím," dodává odhodlaně.

V pořadu 7 pádů Honzy Dědka také prozradil, jak jeho boj s démonem alkoholu vypadal. "Moje léčení bylo v soukromém sanatoriu, velmi drahém. Do statisíců to šlo," přiznal Klepl. Za své peníze ale dostal kvalitní péči a také tolik potřebné soukromí. A dokonce během léčení i pracoval. "Zachovávali inkognito, chodil jsem hrát, pak mě vozili zpátky do sanatoria."

Investovaných peněz rozhodně nelituje. Všem, kdo by chtěli do stejného zařízení, ale radí, aby se na výdaje připravili. "S kolegy v divadle v čele s Kryštofem Hádkem jsme tomu začali říkat Maledivy, protože to bylo zhruba v té ceně. Občas se mě kolegové, kteří se taky chystají, ptají, kolik to bude stát, tak jim říkám, aby už začali šetřit," dodal Klepl.