Starší syn Venduly Pizingerové Jakub, jehož otcem je její první manžel, hudební skladatel Karel Svoboda, už oslavil dvacáté narozeniny. Zároveň uplynulo už devatenáct let od doby, co jeho slavný otec spáchal sebevraždu, když se zastřelil na zahradě jejich vily v Jevanech u Prahy. Jakub si tak na tátu nepamatuje. Jako vzpomínku ale nosí jeho hodinky.
"V jednu chvíli to musíte ukončit," říká Vendula Pizingerová o vztahu se synem
Prezidentka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová je maminkou dvou synů. Ten starší už se dokonce osamostatnil a vyletěl z rodinného hnízda. Pizingerová promluvila o tom, jak to snáší a jaký mají se synem vztah.
Se svou maminkou má blízký vztah i když Vendula přiznává, že občas se mezi nimi objeví nějaký ten konflikt. „Revolta tu a tam ještě probíhá, ale pubertu má už, doufám, za sebou. Vždyť je mu dvacet,“ říká v rozhovoru pro iDnes Pizingerová, která prozradila, že syn už si dokonce našel své vlastní bydlení. „Žije už samostatně a myslím si, že mu to hodně pomohlo k tomu, aby dospěl. Ale je student, čeká ho maturita a já doufám, že bude ve studiu pokračovat,“ říká Vendula, která dodala i to, že momentálně studuje uměleckou školu, ale táhne ho to i ke sportu.
„Má víc talentů, tak jsem sama zvědavá, co bude jednou dělat. Chce na vysokou, ale na sportovní. Hodně cvičí, i můj druhý manžel ho k tomu vedl, když byl malý, tak chce na trenérství. Nevím, jestli by měl šanci dostat se zrovna na FTVS, ale jsou tu i jiné školy, už jsme se po nich koukali,“ zvažuje starostlivá maminka všechny možnosti.
I když má Jakub svou vlastní domácnost, k mamince se vrací velmi často a rád. „Pořád je v dosahu, jsme spolu často, i se svým malým bráchou se vídá, ale prostě v jednu chvíli to člověk musí ukončit, aby se dítě mohlo posunout dál,“ myslí si Vendula, pro kterou nebylo jednoduché nechat své dítě vylétnout z hnízda. Promluvila také o tom, co syn podědil po ní a co po zesnulém otci. „Po tátovi má absolutní hudební sluch a podobu. Povahu má ale z větší části po mně. Tím pádem vím, jak mu někdy musí být. Uvnitř je něžný a navenek se to snaží skrývat,“ dodává žena, která se v životě musela vyrovnat s mnoha tragédiemi.