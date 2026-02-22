Přeskočit na obsah
23. 2. Svatopluk
„Pracujte lehce, jako když dýcháte.“ Laskavý génius českého filmu Jiří Menzel dobyl svět už svým debutem

Jiří Menzel
V roce 1968 Jiří Menzel získal za Ostře sledované vlaky, natočené podle románu Bohumila Hrabala, Oscara pro cizojazyčný film. Podle Hrabalových knih točil i později.
"Věci musí vznikat lehce, pracovat musíte přirozeně, jako když dýcháte," tvrdil osobitý tvůrce, který se už v dětství zamiloval do filmů Reného Claira, Charlieho Chaplina či Jeana Renoira.
Jiří Menzel se narodil 23. února 1938 v rodině publicisty, spisovatele a dramaturga animovaných filmů Josefa Menzela. Na pražské FAMU studoval v letech 1958 až 1962 u Otakara Vávry v silném ročníku, který je dnes považován za osu československé filmové nové vlny - mimo jiné s Věrou Chytilovou nebo Evaldem Schormem.
Publikum i odborníky Menzel zaujal hned svou první režií, kterou byla adaptace Hrabalovy povídky Smrt pana Baltazara ve filmu Perličky na dně (1965). Atmosféra jeho Rozmarného léta podle Vladislava Vančury (1967) dokonale souzní s předlohou.
Jiří Menzel
Foto: ČTK
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Režisér Jiří Menzel se díky jemnému humoru a lidskému pohledu na obyčejné příběhy zapsal do světové kinematografie už na začátku kariéry. V roce 1968 získal Oscara za snímek Ostře sledované vlaky podle Bohumila Hrabala, k jehož dílu se ve své tvorbě opakovaně vracel. Připomeňte si jeho život na archivních i novějších snímcích. Dnes by oslavil své 83. narozeniny.

Reklama

Byl to paradox: muž, jehož filmy působily lehce jako letní vánek, vyrůstal v době, která lehkost nepřipouštěla. Jiří Menzel se narodil 23. února 1938 v Praze do rodiny novináře a překladatele Josefa Menzela. Už od dětství byl obklopen příběhy – tištěnými, vyprávěnými i těmi, které se odehrávaly za oknem ve stále se měnící zemi.

Olga Menzelová
Olga Menzelová

Na pražské FAMU se dostal v době, kdy československý film hledal nový jazyk. Studoval režii u Otakara Vávry a patřil ke generaci, která později dostala nálepku „nová vlna. Jenže zatímco jiní experimentovali s formou, Menzel se vracel k lidem. K jejich slabostem, trapnostem, láskám i tichým prohrám. Zlom přišel v roce 1966. Tehdy natočil adaptaci novely Bohumila Hrabala Ostře sledované vlaky. Film o nesmělém výpravčím na malém nádraží v době okupace se stal nečekaným mezinárodním hitem. O dva roky později získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Menzel později na adresu svého triumfu poznamenal: „My jsme tenkrát vůbec netušili, že děláme něco světového. Chtěli jsme jen vyprávět hezký příběh.“

S Bohumilem Hrabalem ho pak spojilo celoživotní přátelství. Natočil podle něj mimo jiné Skřivánky na niti nebo Postřižiny. Právě první z nich však skončil na dvacet let v trezoru. Normalizační režim film zakázal a Menzel nesměl několik let režírovat. „Byla to doba, kdy jsem se musel naučit čekat. A doufat, že jednou přijde chvíle, kdy se zase bude smět točit o obyčejných lidech,“ vzpomínal později.

Reklama

Když se Skřivánci na niti konečně dostali na plátna, získali v roce 1990 Zlatého medvěda na Berlinale. Film, který měl být zapomenut, se stal symbolem návratu svobody.

Skřivánci na niti podle Hrabalových povídek z roku 1969 skončili nakonec v trezoru pro svou kritiku komunistické zvůle a k divákům se dostali až po změně režimu. 21 let po vzniku získali cenu na festivalu Berlinale.
Menzelovy další hrabalovské filmy, malebné Postřižiny či Slavnosti sněženek, stejně jako komediální snímky ze 70. a 80. let, často podle scénáře Zdeňka Svěráka (Na samotě u lesa, Báječní muži s klikou či na Oscara nominovaná Vesnička má středisková), patří k nejlepšímu, co v té době vznikalo.
Před kamerou pak Menzel uplatnil civilní projev, postavený na klaunství a komediantství. Hrál například ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Rozmarné léto, Pension pro svobodné pány či Hra o jablko.
Svůj poslední snímek natočil v roce 2013 - byla to "prostopášná komedie o vášni k životu, hudbě a k ženám" Donšajni.
Menzel ale nikdy netoužil po velkých gestech. Jeho hrdinové byli lidé z hospod, nádraží nebo malých měst. A jeho režijní filozofie? Ta zůstala jednoduchá: „Herci nemají hrát. Mají být. A pracovat lehce, jako když dýchají.“ Natáčel až do vysokého věku, hrál v divadle, režíroval opery a stále se vracel k tématům lidské důstojnosti, trapnosti i humoru, který vzniká z každodennosti. Zemřel 5. září 2020 ve věku 82 let. Zanechal po sobě filmy, které se nesnaží ohromit. Jen tiše připomínají, že i v těch nejmenších příbězích se může skrývat něco velkého.

VIDEO: Z koupací scény v Postřižinách byl Menzel zoufalý. Ve střižně sotva lapal po dechu

Scéna, kdy se Magda Vašáryová koupe v kádi, je z Postřižin jednou z nejoblíbenějších, přitom z ní byl režisér původně doslova zoufalý. | Video: Erika Prosová

Zdroj: Rozmarná léta (2013), Dvojka, Magazín Aktuálně.cz, iDNES.cz

