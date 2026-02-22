Byl to paradox: muž, jehož filmy působily lehce jako letní vánek, vyrůstal v době, která lehkost nepřipouštěla. Jiří Menzel se narodil 23. února 1938 v Praze do rodiny novináře a překladatele Josefa Menzela. Už od dětství byl obklopen příběhy – tištěnými, vyprávěnými i těmi, které se odehrávaly za oknem ve stále se měnící zemi.
„Pracujte lehce, jako když dýcháte.“ Laskavý génius českého filmu Jiří Menzel dobyl svět už svým debutem
Režisér Jiří Menzel se díky jemnému humoru a lidskému pohledu na obyčejné příběhy zapsal do světové kinematografie už na začátku kariéry. V roce 1968 získal Oscara za snímek Ostře sledované vlaky podle Bohumila Hrabala, k jehož dílu se ve své tvorbě opakovaně vracel. Připomeňte si jeho život na archivních i novějších snímcích. Dnes by oslavil své 83. narozeniny.
Na pražské FAMU se dostal v době, kdy československý film hledal nový jazyk. Studoval režii u Otakara Vávry a patřil ke generaci, která později dostala nálepku „nová vlna“. Jenže zatímco jiní experimentovali s formou, Menzel se vracel k lidem. K jejich slabostem, trapnostem, láskám i tichým prohrám. Zlom přišel v roce 1966. Tehdy natočil adaptaci novely Bohumila Hrabala Ostře sledované vlaky. Film o nesmělém výpravčím na malém nádraží v době okupace se stal nečekaným mezinárodním hitem. O dva roky později získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Menzel později na adresu svého triumfu poznamenal: „My jsme tenkrát vůbec netušili, že děláme něco světového. Chtěli jsme jen vyprávět hezký příběh.“
S Bohumilem Hrabalem ho pak spojilo celoživotní přátelství. Natočil podle něj mimo jiné Skřivánky na niti nebo Postřižiny. Právě první z nich však skončil na dvacet let v trezoru. Normalizační režim film zakázal a Menzel nesměl několik let režírovat. „Byla to doba, kdy jsem se musel naučit čekat. A doufat, že jednou přijde chvíle, kdy se zase bude smět točit o obyčejných lidech,“ vzpomínal později.
Když se Skřivánci na niti konečně dostali na plátna, získali v roce 1990 Zlatého medvěda na Berlinale. Film, který měl být zapomenut, se stal symbolem návratu svobody.
Menzel ale nikdy netoužil po velkých gestech. Jeho hrdinové byli lidé z hospod, nádraží nebo malých měst. A jeho režijní filozofie? Ta zůstala jednoduchá: „Herci nemají hrát. Mají být. A pracovat lehce, jako když dýchají.“ Natáčel až do vysokého věku, hrál v divadle, režíroval opery a stále se vracel k tématům lidské důstojnosti, trapnosti i humoru, který vzniká z každodennosti. Zemřel 5. září 2020 ve věku 82 let. Zanechal po sobě filmy, které se nesnaží ohromit. Jen tiše připomínají, že i v těch nejmenších příbězích se může skrývat něco velkého.