11. 10. Andrej
Už nejsou na nože. Koktová nakonec přišla na chuť kouzlu Kašpárkovy michelinské kuchyně

Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Není to tak dávno, co Ornella Koktová vyvolala vlastní recenzí na restauraci Radka Kašpárka poprask na sociálních sítích. Ostrou kritiku tehdy komentoval i sám Kašpárek. Nyní se ale zdá, že si vše vyříkali a Ornella přijala pozvání na desetichodovou degustaci v michelinské restauraci Field.

Influencerka Ornella Koktová se nedávno pochlubila návštěvou podniku šéfkuchaře Radka Kašpárka – a servítky si rozhodně nebrala. Její ostrá slova na adresu servírovaných chodů, které přirovnala k „blitkám, rozpoutala na sociálních sítích pořádnou bouři. I když ji menu neoslovilo, formulace, k níž sáhla, byla pro řadu lidí za čárou. „Dezert hruškový koláč s karamelem, -100 bodů. Za skoro 300 korun jsme ho dokonce nechaly. Měl pachuť, opět, jak blitky. Velké zklamání,“ napsala Koktová k fotkám z podniku známého kuchaře.

Obsluha za tři body z deseti. Ornella Koktová na sítích rozcupovala Kašpárkovu restauraci

Celebrity

Netrvalo dlouho a strhla se lavina reakcí – od pobavených komentářů přes rozhořčení až po urážky. Jenže zápletka nabrala překvapivý směr. Po pár dnech totiž přišlo smíření přímo u stolu. „Na včerejší večeři jsem přijala pozvání na desetichodové degustační menu od Radek Kašpárek do jeho michelinské restaurace Field. Potom, co se mezi námi stalo jsme si zavolali a prostě si řekli, že jsme oba dva horké hlavy a že občas jsou dny…kdy je to na houby, a nemá cenu dál kolem toho dělat drama,“ uvedla Ornella a připojila společné snímky.

Vysvětlila také, proč pozvání přijala. „Jeho pozvání byl opravdu vstřícný krok, a vlastně napůl vznikl i z toho důvodu, protože jsem v době Covidu Radkovi pomáhala sdílet mezi lidi jeho charitativní sbírku. Tehdy jsme plánovali večeři, ale co vám budu…Covid, porody, čas, práce… Každopádně tento večer se povedl naprosto skvěle. Celé menu byl jeden velký zážitek překvapivých chutí, zajímavých kombinací a hlavně harmonie. Moc ti Radku děkuju, a to i za zajímavou konverzaci a společnost…sice tvrdíš, že tě žádná múza ještě nepolíbila…ale opak je pravdou,“ pochválila po smírčí degustaci Kašpárkův tým i kuchyni.

Zdroj: Instagram Ornelly Koktové

