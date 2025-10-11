Influencerka Ornella Koktová se nedávno pochlubila návštěvou podniku šéfkuchaře Radka Kašpárka – a servítky si rozhodně nebrala. Její ostrá slova na adresu servírovaných chodů, které přirovnala k „blitkám“, rozpoutala na sociálních sítích pořádnou bouři. I když ji menu neoslovilo, formulace, k níž sáhla, byla pro řadu lidí za čárou. „Dezert hruškový koláč s karamelem, -100 bodů. Za skoro 300 korun jsme ho dokonce nechaly. Měl pachuť, opět, jak blitky. Velké zklamání,“ napsala Koktová k fotkám z podniku známého kuchaře.
