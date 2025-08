„Už je domluvený kostel,“ říká Vašek Ševčík, který se bude znovu ženit

Na Vaškovy koncerty chodila dle svých slov už od patnácti let a pokaždé se s ním poté vyfotila. „Při posledním koncertu po mrtvici mi při focení řekla, že jsem nějaký smutný. To už jsem měl s Evou neshody a na tom vystoupení jsem na tom nebyl dobře. Potom na internetu viděla můj vzkaz, kde bylo napsáno – Vašek se loučí. A zároveň si u toho poslechla moji píseň, při které jsem se doprovázel na harmoniku – S pánem Bohem, iděm od vás. Myslela si, že se se mnou něco stalo, a dala si to dohromady s tím mým smutkem. Potom zavolala k nám do firmy. Moje dlouholetá kolegyně ji ujistila, že jsem v pořádku,“ popsal Ševčík, jak ho jeho současná snoubenka kontaktovala. „Nic mi to neříkalo, tak jsem si vzal její číslo a zavolal zpět. Vysvětlila mi, o koho se jedná, že je ta zdravotní sestra, co se po koncertu se mnou vždy fotila. Pozval jsem ji na kafe a tím vše začalo,“ říká zamilovaně zpěvák.