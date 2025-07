Eva Adams konečně promluvila o rozpadu dua Eva a Vašek. "Chci pořádnýho chlapa," říká

Eva však trvá na tom, že se všechno seběhlo trochu jinak. „Jsou to věci, které mě mrzí, protože nejsou založeny na pravdě. Pravdou je, že od mého odchodu na Floridu jsem s Vaškem pořádně nemluvila,“ reaguje na Vaškova vyjádření. „Párkrát jsme si zavolali, když jsme se domlouvali na rozvodu, aby to proběhlo v klidu, já se nechtěla dohadovat přes právníky. Nakonec rozvod proběhl asi za půl hodiny,“ říká zpěvačka a popsala i to, jak vypadalo jedno z jejich posledních setkání. „To jsme se i viděli, když jsem si přišla pro pár věcí do našeho společného domu. Řekla jsem mu, že nemám problém mu kdykoliv pomoci, přijet k němu do studia, s radostí mu nazpívám, co bude potřebovat, dám si kávu, ale už s ním nechci žít jako žena.“