V životě hudebníka Ondřeje Brzobohatého hrají prim tři ženy. Kromě jeho manželky Daniely Brzobohaté a maminky Hany Gregorové patří k těm nejdůležitějším nevlastní sestra Rola Brzobohatá. A přestože jsou si od dětství velmi blízcí, i oni si prošli obdobím, které jejich rodičům zvedalo krevní tlak.
Divoké dětství u Ondřeje Brzobohatého: Rvačky, zarachy i strach z otce
Na první pohled působí rodina Ondřeje Brzobohatého harmonicky, realita je ale mnohem divočejší. Hudebníkova nevlastní sestra Rola teď otevřeně přiznala, že jejich dětství provázely ostré sourozenecké bitky, přísné tresty i pořádný respekt z rodičů. Přesto právě tyto bouřlivé chvíle jejich vztah upevnily natolik, že dnes při sobě stojí za všech okolností.
„I my jsme patřili k těm, kteří se rvou. On sice dodneška tvrdí, že jsem ho vždycky mučila, ale tak to úplně nebylo,“ říká se smíchem Rola a dodává, že ale i tak drželi při sobě. „Nicméně vždycky jsme byli smečka. Vždycky jsme se samozřejmě rvali, a když byl průšvih, tak jsme drželi spolu. Nikdy jsme jeden druhého nepráskli a stáli jsme za sebou. A to si myslím, že máme dodnes,“ tvrdí hudebníkova sestra v rozhovoru pro eXtra.cz.
Podle jejích slov mají velmi blízké vztahy nejen mezi sebou, ale i s maminkou. „Naše máma je naše kamarádka. Samozřejmě asi musela být přísnější, když jsme byli děti,“ sdělila Rola s tím, že jako dospělá dává své matce za pravdu. „Když se takhle ohlídnu zpátky, tak se jí ani nedivím. Ale byla skvělá. Je to kámoška.“
Rola také prozradila, že během jejího dospívání to s ní nejen maminka, ale ani tatínek, herec Radoslav Brzobohatý, neměli jednoduché. „Já jsem vlastně prospívala, bylo to v pohodě. Asi kdybych se víc učila a míň rajdovala po diskotékách, tak bych možná měla i pořád samý jedničky. Ale to by zas byla trošku nuda,“ přiznala bez okolků. „Určitě nějaký zarachy jsem měla, to byl standard. Kdo neměl, jako by nežil,“ proradila s tím, že výchovná opatření vždy respektovala.
„To jsem se snažila dodržet, protože ten strach a ten respekt z těch rodičů tam byl,“ zavzpomínala a prozradila také, že na rozdíl od temperamentní maminky byl tatínkův styl výchovy úplně jiný. „Naše máma byla víc taková ukřičená… Ale věděla jsem, že ten táta, když nemluví, tak to je špatně. Takže z obou dvou byl ten respekt, ale z každého jiným způsobem.“