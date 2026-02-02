Přeskočit na obsah
2. 2. Nela
Ondřej Gregor Brzobohatý: Život ve stínu slavného jména, pod tlakem lásky i pravdy, která skončila u soudu

Ondřej Brzobohatý
Ondřej BrzobohatýFoto: Profimedia.cz
Ondřej Brzobohatý
Ondřej BrzobohatýFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Hudebník, skladatel, herec i muž, jehož soukromí často plnilo titulky. Ondřej Brzobohatý vyrostl v umělecké rodině, vybudoval si silnou kariéru a zároveň prožil vztahy, ztráty i mediálně sledované spory. Jeho život je směsí talentu, emocí a momentů, které formovaly nejen umělce, ale i člověka. Dnes slaví 42. narozeniny.

Jméno Ondřej Gregor Brzobohatý česká veřejnost registruje už víc než dvě dekády – a pokaždé trochu jinak. Pro někoho je především hudebníkem a skladatelem, pro jiné synem hereckých legend, další si ho spojují s televizí nebo výraznými vztahy, které se skloňovaly napříč médii. Jeho příběh ale není jen o známém příjmení. Je to cesta člověka, který vyrůstal v uměleckém prostředí a dokázal si v něm vybudovat vlastní, zcela svébytnou pozici.

Ondřej Brzobohatý
Ondřej Brzobohatý

Patří k typům tvůrců, kteří se nevejdou do jediné škatulky. Hudba, divadlo, film, televizní projekty – všude tam zanechal stopu. Z kluka, který seděl u klavíru a psal první melodie, vyrostl autor schopný pracovat s orchestrem, popovou písní i scénickou hudbou. Přirozeně tak navázal na rodinné umělecké dědictví, ale zároveň se od něj dokázal odrazit a definovat se po svém.

Jeho život se však neodehrával jen na pódiích a ve studiích. Do veřejného prostoru opakovaně vstupovalo i jeho soukromí – vztahy, svatby, rozchody i bolestné rodinné momenty. Kombinace talentu, známého jména a osobních zvratů z něj udělala jednu z nejsledovanějších osobností české kulturní scény. A právě tenhle propletenec kariéry a osobního života tvoří příběh, který stále pokračuje.

Rodinné zázemí a dětství

Ondřej Gregor Brzobohatý se narodil 2. února 1983 v Praze do výrazně umělecké rodiny. Jeho otcem byl legendární český herec Radoslav Brzobohatý, matkou herečka Hana Gregorová. Umění tak měl doslova v genech. Vyrůstal v prostředí divadla, hudby a filmu, kde byl kontakt s tvůrčí prací naprostou samozřejmostí. Už jako dítě se věnoval hudbě, učil se na housle i klavír a postupně bylo jasné, že jeho cesta povede spíš k notám než k hereckému jevišti jeho rodičů.

ČTĚTE TAKÉ: Měl se stát námořníkem, kvůli alkoholu ho vyhodili ze školy. Brzobohatý by oslavil 92

Herec Radoslav Brzobohatý
Otcem Ondřeje byl Radoslav Brzobohatý. Narodil se 13. září 1932 do námořnické rodiny. Byl třikrát ženatý: s Jarmilou Kolářovou, Jiřinou Bohdalovou a Hanou Gregorovou, se kterou se seznámil při natáčení Nočních jezdců a s níž zůstal až do smrti. Té byl blízko už před čtyřicítkou. Režisér filmu Všichni dobří rodáci Vojtěch Jasný mu předpověděl, že zažije během 24 hodiny tři okamžiky, kdy jen o vlásek unikne smrti.Foto: ČTK
