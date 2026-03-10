Chuck Norris, který se narodil 10. března 1940, si diváky získal především svými karatistickými kopy, spíš než hereckým talentem. V jeho žánru to ale rozhodně není nic neobvyklého. Vedle filmové kariéry se dlouhodobě věnoval také práci s mládeží a nikdy neskrýval ani svou podporu americkým konzervativním politikům.
Chuck Norris se stal symbolem neporazitelného akčního hrdiny a internet z něj udělal téměř nadpřirozenou legendu. Cesta k této pověsti ale nebyla jednoduchá. Z nejistého chlapce, který čelil šikaně, se přes bojová umění a vojenskou službu vypracoval v mistra světa v karate, filmovou hvězdu i tvář seriálu Walker, Texas Ranger. Herecká legenda slaví 86. narozeniny.
Právě tím se od hollywoodských hvězd výrazně odlišoval. Představitel drsných chlapíků, kterého čeští diváci znají hlavně jako neústupného strážce zákona ze seriálu Walker, Texas Ranger, patřil ve svém prostředí spíše k výjimkám. Zatímco velká část filmové branže tíhne spíše k liberálním názorům, Norris se otevřeně hlásil ke konzervativnímu táboru. I proto mohl na podzim roku 2016 s uspokojením sledovat vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Internet tehdy zaplavily žerty, podle nichž platilo: „Když vás v prezidentské kampani podpoří Chuck Norris, musíte volby prostě vyhrát.“
Tato věta navazovala na dlouhou tradici takzvaných chucknorrisovských vtipů, které si pohrávaly s představou jeho téměř nadpřirozené neporazitelnosti. Na internetu tak dodnes přežívá kult Chucka Norrise jako muže, který povolil Bohu stvořit svět, umí dělit nulou a rozpláče i cibuli. Sám herec si z podobných nadsázek nic těžkého nedělá. Bere je s nadhledem a ani po letech se nijak nesnažil vystoupit ze škatulky tvrďáka, která ho provází celou kariérou.
V posledních letech se ale na plátně či obrazovce objevuje jen sporadicky. Hlavní část svého času totiž věnoval péči o nemocnou manželku a herectví si nechává spíše jako příležitostnou záležitost. Sem tam přijme roli v reklamě. Propagoval například americký řetězec s potravinami, účinkoval v kampaních pro zdravotní pojišťovnu nebo pro Fiat, který lákal na své dodávky a pick-upy. Jeho popularita přitom dávno překročila hranice Spojených států. Chuck Norris se objevil třeba v ruské reklamě na pivo, ve finské kampani pro tamní fastfoodový řetězec a čeští diváci si ho mohli vybavit i z vánoční reklamy domácího mobilního operátora z roku 2010, v níž se neohrožený hrdina hroutil při pohledu na tradiční zabíjení kapra.
Cesta k postavení legendy akčního filmu přitom nebyla ani přímá, ani snadná
Ve škole nepatřil k premiantům a nedařilo se mu výrazně prosadit ani ve sportu. Sám na své dospívání nevzpomínal s velkou radostí. „Vůbec jsem si nevěřil, často jsem snil o tom, že budu silný a dokážu se sám o sebe postarat, že zmlátím ty, kdo mě šikanují,“ popsal své nepříliš šťastné školní roky.
Po maturitě nastoupil k letectvu a jako vojenský policista sloužil v Koreji. Právě pobyt v Asii mu zásadně změnil život. Seznámil se tam s bojovými uměními a začal se věnovat taekwondu, judu i karate. Začátky ale zdaleka nebyly tak suverénní, jak by se podle jeho filmové image mohlo zdát. Při prvním pokusu přerazit holou rukou betonové tvárnice se vážně zranil. „Připravil jsem se, zkoncentroval a namířil pěst rovně dolů. Ale těsně před nárazem jsem se lekl a trošku jsem ruku pootočil. Skončil jsem na šest týdnů v sádře,“ vzpomínal ve své knize Against All Odds: My Story (2004).
Ani to ho však neodradilo. Naopak. Po návratu do civilu v roce 1962 pokračoval v intenzivním tréninku a vedle krátkého zaměstnání v letecké továrně Northrop si v Kalifornii postupně otevřel několik tělocvičen. V nich učil především karate, které ho nakonec proslavilo nejvíc. V roce 1968 se stal mistrem světa a titul šampiona dokázal udržet až do roku 1974.
Právě díky svým tělocvičnám se dostal i k filmu. Mezi jeho klienty totiž patřily slavné osobnosti jako Steve McQueen nebo Priscilla Presleyová. Už v roce 1968 působil jako odborný poradce pro karatistické scény při natáčení snímku Demoliční četa. Před kameru se pak postavil o čtyři roky později, a to rovnou jako záporák ve filmu Cesta draka, tedy v předposledním snímku legendárního Bruce Leeho.
Do konce 70. let si ještě zahrál v několika dalších, dnes už většinou zapomenutých filmech. Z tohoto období stojí za zmínku hlavně Správní chlapi nosí černou z roku 1978, na jehož scénáři se sám podílel. Snímek si v kinech vedl poměrně dobře, i když kritiky příliš nenadchl. Právě tehdy prý Norris dostal od Steva McQueena radu, která ho provázela po zbytek kariéry: „Příště tam nedávej tolik dialogů.“
A Norris se jí skutečně držel. Místo dlouhých proslovů vsadil na to, co mu šlo nejlépe – pěsti, údery a samozřejmě proslavený kop z otočky. V 80. letech se stal jednou z nejvýraznějších tváří akčního filmu díky snímkům jako Nezvěstní v boji (1984), Invaze U.S.A. (1985) nebo Delta Force (1986), který bývá často označován za vrchol jeho filmové kariéry.
S rostoucí popularitou se stále víc angažoval i mimo filmový svět
Jako přesvědčený konzervativec podporoval prezidenta George Bushe a později také jeho syna. Zároveň rozjel programy zaměřené na problémovou mládež a snažil se mladým lidem nabídnout smysluplnější cestu. „Děti potřebují hrdiny, kteří jim vyplní čas. Dostanou cíl, nepotřebují pak zbraně a neohrozí je ani drogy,“ tvrdil Norris, který děti učil i bojová umění.
Další velký impulz jeho kariéře přinesl seriál Walker, Texas Ranger, natáčený v letech 1993 až 2001. Právě role nekompromisního strážce zákona mu zajistila obrovskou popularitu i u českých diváků. Zároveň se ale právě kolem tohoto seriálu začala rodit lavina vtipů, které z něj postupně vytvořily internetovou legendu.
Před filmovou kameru se Chuck Norris naposledy postavil v roce 2012, kdy si zahrál po boku dalších stárnoucích akčních hvězd ve filmu Expendables: Postradatelní 2. Tím jako by symbolicky uzavřel jednu dlouhou kapitolu kariéry muže, který se z nejistého a šikanovaného chlapce vypracoval v ikonu akčního filmu i popkulturní fenomén.