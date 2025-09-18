Ikona počasí
"Ulici jsem nikdy nesledovala," říká Sandra Nováková a popudila tím fanoušky

Sandra Nováková a Šárka Krausová
Foto: Martin Hykl / CNC / Profimedia
Sandra Nováková a Šárka Krausová
Sandra Nováková a Šárka KrausováFoto: Martin Hykl / CNC / Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Před několika týdny nastala v nekonečném seriálu Ulice změna. Herečku Šárku Krausovou v roli Adriany vystřídala Sandra Nováková. Jenže diváci nejsou zrovna nadšení.

Seriálu Ulice se objevu na televizních obrazovkách více než 20 let. Za tu dobu si získal tisíce věrných fanoušků. Ti ale jen neradi přijímají změny. A nejinak je tomu i u výměny v roli Adriany, když Šárku Krausovou vystřídala Sandra Nováková. Diváky popudila i jedním svým nešťastným výrokem. 

Šárka Krausová odtajnila důvod odchodu z Ulice. Kdo ji v roli Adriany nahradí?

„Musím říct, že jsem Ulici nesledovala, protože běží v takovou hodinu, kdy já většinou nejsem doma. A když jsem doma, tak většinou něco neustále dělám,“ řekla pro eXtra.cz a na sociálních sítích si tím trochu zavařila. Některé komentáře poukazovaly na to, že Nováková vlastně ani neví, co hraje. To však Sandra odmítá. „Teď se to snažím napravit. Chci poznat všechny postavy, které tam jsou, abych nebyla úplně mimo. Nechci se ve studiích při natáčení každého ptát, koho tam hraje,“ dodala s tím, že postava Adriany ji velmi baví. 

Na to, že ne všichni budou nadšení byla sice připravená, i tak ji ale míra negativních komentářů zaskočila. „Je to jízda. Vyvolává to spoustu emocí, ale na to jsem byla připravená. Sice ne tolik, ale věřím, že to bude lepší a lepší. Já jsem herečka a mám ráda výzvy,“ uvedla. Natáčení seriálu, který se na obrazovkách objevuje na denní bázi je velmi časově náročné a Sandra je maminkou malého syna. „Když si to člověk dokáže naplánovat a chce trávit čas s rodinou, tak si to vždy dokáže nějak zařídit. Na to já dbám. Rodinu nechci opomíjet,“ dodala jasně, že rodina je stále její priorita. 

