"Ulici jsem nikdy nesledovala," říká Sandra Nováková a popudila tím fanoušky

Na to, že ne všichni budou nadšení byla sice připravená, i tak ji ale míra negativních komentářů zaskočila. „Je to jízda. Vyvolává to spoustu emocí, ale na to jsem byla připravená. Sice ne tolik, ale věřím, že to bude lepší a lepší. Já jsem herečka a mám ráda výzvy,“ uvedla. Natáčení seriálu, který se na obrazovkách objevuje na denní bázi je velmi časově náročné a Sandra je maminkou malého syna. „Když si to člověk dokáže naplánovat a chce trávit čas s rodinou, tak si to vždy dokáže nějak zařídit. Na to já dbám. Rodinu nechci opomíjet,“ dodala jasně, že rodina je stále její priorita.