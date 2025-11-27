Už od června čelí Adam Kraus obžalobě ze znásilnění své bývalé partnerky Nikol Enevové, se kterou má syna Olivera.„Poškozenou chytil za ruce, dal jí je za záda, jednou rukou ji držel, stáhl jí kalhotky, čemuž se bránila s tím, že sex mít nechce, čehož nedbal a vnikl do ní penisem a souložil. Ustal, když se na chodbě dal do pohybu výtah, a pak odešel,“ zaznělo v soudní síni při čtení obžaloby.
U soudu s Adamem Krausem, obviněným ze znásilnění, se vyskytly problémy
V červnu letošního roku proběhlo první stání u trestního soudu, kde Adam Kraus, syn baviče Jana Krause, čelí obvinění ze znásilnění své bývalé partnerky. Projednání kauzy se ale značně zkomplikovalo.
Už od června čelí Adam Kraus obžalobě ze znásilnění své bývalé partnerky Nikol Enevové, se kterou má syna Olivera.„Poškozenou chytil za ruce, dal jí je za záda, jednou rukou ji držel, stáhl jí kalhotky, čemuž se bránila s tím, že sex mít nechce, čehož nedbal a vnikl do ní penisem a souložil. Ustal, když se na chodbě dal do pohybu výtah, a pak odešel,“ zaznělo v soudní síni při čtení obžaloby.
První stání, které proběhlo, ale v mnohých zanechalo dojem, že soudkyně JUDr. Iva Fialová tak trochu „kope“ za obžalovaného a k poškozené Nikol Enevové se chovala zaujatě a velmi necitlivě. Tento názor sdílela také advokátka Enevové, která na soudkyni podala stížnost s tím, že se domnívá, že Fialová jednala zcela v rozporu se zákonem na ochranu obětí trestných činů. A přestože ti, kteří stížnost posuzovali, podle tvrzení webu eXtra.cz shledali, že soudkyně se opravdu dopustila neprofesionálních a nekompetentních kroků, z případu ji nemohli odvolat.
Soudkyně Fialová se však, možná i pod tlakem veřejného mínění, rozhodla sama z případu odstoupit a ke konci roku dokonce soudcovský talár odloží definitivně. Proti jejímu odstoupení z projednávání žaloby se ale odvolal právě Adam Kraus, v čemž mnozí vidí potvrzení toho, že i on si byl vědom toho, že je mu soudkyně nakloněna. Kraus ale neuspěl a soudit ho tak bude někdo jiný. Je tak jasné, že na rozuzlení tohoto sporu si bude muset nejen poškozená, ale i veřejnost ještě nějakou dobu počkat.
Enevová také v minulosti prozradila, že její bývalý partner byl velmi násilný a ničení majetku včetně vykopnutých dveří nebylo nic výjimečného. A dodala, že neměla dobrý vztah ani s Adamovými rodiči Janem Krausem a Janou Krausovou. Krause se prý bála i její dcera, kterou má z předchozího vztahu. „S Janem Krausem jsme se vzájemně neměli rádi nikdy. I Adam s ním má velmi komplikovaný vztah a také moje dcera byla vždycky při rodinných setkáních schovaná pod stolem, jak se ho bála. Stačilo jí, aby slyšela jeho hlas v televizi, a utíkala pryč. Sama jsem zažila, jak mi jeho ruka v pěsti lítala pár centimetrů od obličeje, zatímco na mě hystericky řval. (…) Jsem ráda, že jsem z očistce na Zemi jménem Krausovi pryč a že jsem byla schopná odejít relativně brzy,“ řekla modelka v minulosti.