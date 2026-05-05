Tvrdý náraz pro Soukupa. Soud zamítl jeho žalobu na Agátu Hanychovou a platit bude on

Obvodní soud pro Prahu 6 dnes znovu projednával další soudní bitvu mezi bývalými partnery Agátou Hanychovou a Jaromírem Soukupem. Tentokrát Soukup Hanychovou žaloval pro pomluvu, když po rvačce mezi ním a jejím současným manželem Miroslavem Dopitou tvrdila, že se bojí o svůj život. Zkrachovalý mediální magnát po influencerce požadoval nejen omluvu, ale také 300 tisíc korun jako kompenzaci. Jenže narazil.
Hned na začátku jednání, kam Soukup ale nedorazil, se soudce zajímal, jestli by bylo možné spor vyřešit smírem. Hanychová by toto řešení uvítala, ale Soukup dle svého právního zástupce trval na žalobě. „Klientovi jsem to vysvětloval i s vaším náhledem na přiznání. On nikoho napadnout nechtěl, ani žalovanou, ani pana Dopitu. Jeho výklad situace je takový, že na něj byla situace připravená, a on se necítí vinen ani v rámci přestupkového řízení. Má za to, že těmto nepravdivým výrokům by se měl bránit,“ řekl jeho advokát.
Dle webu Expres, který celý proces online sledoval, došlo i na svědecké výpovědi sousedů Hanychové, kteří v září roku 2024 rvačku na jejím pozemku viděli. Oba dva potvrdili, že agresorem byl jednoznačně Soukup a Dopita se pouze snažil bránit a konflikt deeskalovat. I to hrálo roli v tom, že soudce dnes Soukupovu žalobu zamítl.
Dle jeho názoru výroky Hanychové byly střízlivé a nijak nezasahovaly do jeho osobnostních práv. Navíc byly řečeny v placeném podcastu, a nebyly tak určeny široké veřejnosti. Soukup tak nejen že nedostane požadované odškodné, ale bude muset uhradit soudní výlohy. Hanychová přesto nepociťuje žádnou radost. Podle ní jde hlavně o úlevu a ráda by ukončila všechny spory, což také právnímu zástupci Soukupa znovu navrhla.