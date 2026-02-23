Začátkem ledna se influencerka Agáta Hanychová radovala, že po více než dvou letech dospěla s bývalým partnerem Jaromírem Soukupem k dohodě týkající se péče o jejich společnou dceru Rozárku. Patrneři, kteří si dnes nemohou přijít na jméno a vedli proti sobě několik soudních bitev se dohodli na tom, jak budou mít čas s dcerou rozdělený a součástí dokumentu bylo i to, že zastaví probíhající soudní spory. To je však minulostí.
Klid dlouho netrval. Soukup opět žene Hanychvou k soudu. "Opět se musím bránit," zoufá Agáta
Pouhých šest týdnů trvalo příměří mezi Jaromírem Soukupem a Agátou Hanychovou. Jak se nyní ukázalo zkrachovalý mediální magnát žene svou bývalou partnerku opět před soud.
Začátkem ledna se influencerka Agáta Hanychová radovala, že po více než dvou letech dospěla s bývalým partnerem Jaromírem Soukupem k dohodě týkající se péče o jejich společnou dceru Rozárku. Patrneři, kteří si dnes nemohou přijít na jméno a vedli proti sobě několik soudních bitev se dohodli na tom, jak budou mít čas s dcerou rozdělený a součástí dokumentu bylo i to, že zastaví probíhající soudní spory. To je však minulostí.
„Jsem hrozně ráda, že dohoda je uzavřená. Chtěla bych říct všem holkám, který se soudí a nechtějí ustoupit z žádných svých požadavků, že tu dohodu neuzavřou nikdy a budou trávit čas u soudu. Já jsem ustoupila úplně ve všem. Neustoupila jsem teda v tom, aby holky byly spolu. Dohodla jsem to tak, aby to bylo nejpříznivější pro Rózu s Miou, což je. Vzdala jsem se alimentů a všeho, kromě času, kdy budu se svými dětmi,“ řekla krátce po soudu Hanychová ve svém podcastu, který má s Ornellou Koktovou. Prozradila, že dceru si budou předávat prostřednictvím školky, takže se vyhnou osobnímu kontaktu. Doufala tak v to, že se situace zklidní.
Agáta také řekla, že podle nových pravidel bude mít u sebe Rozárku častěji než Soukup. „Je to péče společná. Nepředáváme si Rózu společně, což pro mě bylo důležitý, ale prostřednictvím školky. Bylo pro mě nejdůležitější, aby v týdnu, kdy mám Miu, jsem měla i Rózu, protože ty holky se opravdu skoro neviděly a trpěly tím strašně moc. Myslím si, že Jaromír pochopil, že potřebuje být víc se mnou, za což mu děkuju,“ zopakovala Hanychová. A i když se chvíli zdálo, že by to mohlo fungovat, nyní je vše v troskách.
Soukup už několik týdnů na své placené platformě nemluví v podstatě o nikom jiném než je jeho bývalá přítelkyně a z jeho projevu se dá vyčíst, že emoce rozhodně neutichly. Což nyní potvrdil i oficiálně prostřednictvím svých právníků. Hanychová ve svých instastories zveřejnila mail, který jí očividně přeposlal její právní zástupce, advokát Štěpán Ciprýn. „Vážený pane kolego, v návaznosti na naší komunikaci si Vám dovoluji sdělit, že se klient rouhodl v soudních sporech. označených níže, pokračovat,“ stojí v mailu. „Dohoda byla taková. že se mažou všechny soudy vyvolané panem Soukupem, dnes jsme se dozvěděla, že realita je jiná. A co já, opět se musím jen bránit,“ okomentovala to Hanychová.
Agáta se rozhodla ukázat i komunikaci se Soukupem, která proběhla poté, co mail od svého právníka dostala. „Něco jsi řekl u soudu a opět jsi lhal. Tím se může zrušit celá dohoda, když budu chtít,“ stojí ve zprávě, kterou Soukupovi poslala. „Jistě. Hodně štěstí, paní Dopitová. Moje míra trpělivosti s vašimi prasenčinami je definitivně u konce,“ odpovídá Soukup. A neodpustí si ještě rýpnutí. „Jak se má Dopita?“ píše zhrzený a odkopnutý milenec. „asi už nemám slov,“ okomentovala to stroze Hanychová, která je tak připravená na další soudní bitvu.