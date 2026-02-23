Přeskočit na obsah
23. 2. Svatopluk
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Klid dlouho netrval. Soukup opět žene Hanychvou k soudu. "Opět se musím bránit," zoufá Agáta

Agáta Hanychová, Jaromír Soukup
Agáta Hanychová, Jaromír SoukupFoto: Profimedia
Agáta Hanychová, Jaromír Soukup
Agáta Hanychová, Jaromír SoukupFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Pouhých šest týdnů trvalo příměří mezi Jaromírem Soukupem a Agátou Hanychovou. Jak se nyní ukázalo zkrachovalý mediální magnát žene svou bývalou partnerku opět před soud.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Začátkem ledna se influencerka Agáta Hanychová radovala, že po více než dvou letech dospěla s bývalým partnerem Jaromírem Soukupem k dohodě týkající se péče o jejich společnou dceru Rozárku. Patrneři, kteří si dnes nemohou přijít na jméno a vedli proti sobě několik soudních bitev se dohodli na tom, jak budou mít čas s dcerou rozdělený a součástí dokumentu bylo i to, že zastaví probíhající soudní spory. To je však minulostí. 

Agáta Hanychová
Agáta Hanychová

Hanychová se pustila do rodiny svého exmanžela a nebere si servítky: Rybovou i s Prachařem si namazala na chleba

Celebrity

„Jsem hrozně ráda, že dohoda je uzavřená. Chtěla bych říct všem holkám, který se soudí a nechtějí ustoupit z žádných svých požadavků, že tu dohodu neuzavřou nikdy a budou trávit čas u soudu. Já jsem ustoupila úplně ve všem. Neustoupila jsem teda v tom, aby holky byly spolu. Dohodla jsem to tak, aby to bylo nejpříznivější pro Rózu s Miou, což je. Vzdala jsem se alimentů a všeho, kromě času, kdy budu se svými dětmi,“ řekla krátce po soudu Hanychová ve svém podcastu, který má s Ornellou Koktovou. Prozradila, že dceru si budou předávat prostřednictvím školky, takže se vyhnou osobnímu kontaktu. Doufala tak v to, že se situace zklidní. 

Agáta také řekla, že podle nových pravidel bude mít u sebe Rozárku častěji než Soukup. „Je to péče společná. Nepředáváme si Rózu společně, což pro mě bylo důležitý, ale prostřednictvím školky. Bylo pro mě nejdůležitější, aby v týdnu, kdy mám Miu, jsem měla i Rózu, protože ty holky se opravdu skoro neviděly a trpěly tím strašně moc. Myslím si, že Jaromír pochopil, že potřebuje být víc se mnou, za což mu děkuju,“ zopakovala Hanychová. A i když se chvíli zdálo, že by to mohlo fungovat, nyní je vše v troskách. 

Reklama

Soukup už několik týdnů na své placené platformě nemluví v podstatě o nikom jiném než je jeho bývalá přítelkyně a z jeho projevu se dá vyčíst, že emoce rozhodně neutichly. Což nyní potvrdil i oficiálně prostřednictvím svých právníků. Hanychová ve svých instastories zveřejnila mail, který jí očividně přeposlal její právní zástupce, advokát Štěpán Ciprýn. Vážený pane kolego, v návaznosti na naší komunikaci si Vám dovoluji sdělit, že se klient rouhodl v soudních sporech. označených níže, pokračovat, stojí v mailu. Dohoda byla taková. že se mažou všechny soudy vyvolané panem Soukupem, dnes jsme se dozvěděla, že realita je jiná. A co já, opět se musím jen bránit, okomentovala to Hanychová. 

Agáta se rozhodla ukázat i komunikaci se Soukupem, která proběhla poté, co mail od svého právníka dostala. Něco jsi řekl u soudu a opět jsi lhal. Tím se může zrušit celá dohoda, když budu chtít, stojí ve zprávě, kterou Soukupovi poslala. Jistě. Hodně štěstí, paní Dopitová. Moje míra trpělivosti s vašimi prasenčinami je definitivně u konce, odpovídá Soukup. A neodpustí si ještě rýpnutí. Jak se má Dopita? píše zhrzený a odkopnutý milenec. asi už nemám slov, okomentovala to stroze Hanychová, která je tak připravená na další soudní bitvu. 

Mohlo by Vás zajímat: Nechutně bohatý: Moc a zvrhlost Jeffreyho Epsteina je dokumentární seriál o nechvalně známém miliardáři, který zneužíval nezletilé dívky.

Nechutně bohatý: Moc a zvrhlost Jeffreyho Epsteina je dokumentární seriál o nechvalně známém miliardáři, který zneužíval nezletilé dívky. | Video: Kamil Fila

Zdroj: podcast Agáta a Ornella, Instagram Agáty Hanychové

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama