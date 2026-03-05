Ačkoliv se mohlo zdát, že podepsáním dohody o péči o malou dceru Rozárku skončily veškeré soudní spory mezi Jaromírem Soukupem a Agátou Hanychovou, opak je pravdou. Byl to právě Soukup, kdo se rozhodl v žalobách pokračovat. Zkrachovalý mediální magnát se domáhá omluvy od své bývalé partnerky za poškození dobrého jména. U soudu tak ve středu zazněly i nahrávky jeho bitky s Miroslavem Dopitou a také záznamy z předávání dcery.
„Sáhni na mě, zm*de!“ U soudu pustili nahrávku rvačky Soukupa a Dopity
Bývalý mediální magnát žene svou expartnerku znovu k soudu kvůli údajnému poškození dobrého jména. V soudní síni proto zazněly i nahrávky rvačky se Miroslav Dopita nebo vypjaté momenty z předávání dítěte, které zachytil mobil Hanychové syna.
Právě k rvačce ze září roku 2024, která se odehrála na pozemku Hanychové v Suchdole, se vztahuje i zmíněná žaloba. „Nemůžu o tom moc mluvit, protože to ještě není uzavřený, ale žaluje mě Jaromír Soukup za pomluvu, že jsme řekla při té rvačce, že se bojím o svůj život,“ rozpovídala se Hanychová ve svém novém podcastu, který má společně se svou matkou, herečkou Veronikou Žilkovou. Ta jí přitakala s tím, že stejný pocit měla i ona. „Já jsem se taky bála o svůj život, musím říct. Když jsem pak viděla průběh těch věcí, kdy tam stál před tím domem a pořvával na nás na všechny velmi ošklivý věci,“ dosvědčila Žilková.
Mohlo by Vás zajímat: „Agáta mě podváděla už během těhotenství,“ tvrdí Jaromír Soukup
A připomněla také jednu historku, která dokládá, jak se Soukup k rodině choval. „Zažila jsem jednou, když jsem přišla k vám domů a on zrovna odcházel a Mia byla schovaná za dveřma a říkala, že se ho hrozně bojí. Když si na to vzpomenu, jak stála ta malá holčička schovaná, tak si říkám, tohle by měl vidět Kuba Prachař a možná by Soukup dostal nejen od Mirka Dopity, ale i od jiného otce,“ naznačuje herečka to, že Prachař by se také mohl dostat se Soukupem do konfliktu, kdyby věděl, co všechno se dělo.
Právní zástupce Hanychové Štěpán Ciprýn tak nechal u soudu přehrát záznamy nejen ze zmiňované rvačky, ale také z několika předávek dcery Rozárky. Nahrávky většinou na mobil pořizoval Agátin nejstarší syn Kryšpín. „Jdi do prdele, už ti nechci nic udělat! Mám tě vypnout? Mám ho vypnout?“ říká při potyčce Dopita a je vidět, že se pouze brání. Zkrvavený Soukup se ale odmítá vzdálit z pozemku a stále útočí. „Kde jsou ti policajti? Je ožralej, hajzl,“ je slyšet ustaraný Kryšpínův hlas. „Máme natočené, jak Soukup zaútočil na tátu,“ říká dále dospívající chlapec. Vyhrocené byly ale i situace, kdy zhrzený Soukup přebíral dceru. „Sáhni na mě, zm*de. Co si to dovoluješ? Dopito, běž do p*či, zm*de! Dělej, sáhni na mě,“ zaznělo dále v soudní síni podle webu Expres.cz. A po Dopitovi se Soukup shání i v další nahrávce. „Dej pusu Dopitovi. Fešákovi!“ huláká na svou bývalou partnerku.