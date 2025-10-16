16. 10. Havel
„Turbo režim aktivován.“ Známý seriálový herec Marek Němec zveřejnil záběry z tajné svatby

Marek Němec s přítelkyní Petrou
Foto: FTV Prima
Marek Němec s přítelkyní Petrou
Foto: FTV Prima
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Marek Němec se podruhé oženil – ve všední den, pod širým nebem a v utajení. Nyní zveřejnil záběry ze slavnostního dne, na nichž vyniká především nevěsta Petra.

Herec Marek Němec letos v červnu podruhé vstoupil do manželství. Neobvyklou svatbu se mu podařilo držet pod pokličkou a fanouškům původně ukázal jen pár momentek; nyní přidal další snímky ze svého velkého dne. Oblíbený představitel rolí ze seriálů Modrý kód, ZOO či 1. MISE se ženil 25. června – obřad proběhl netradičně ve všední den a pod širým nebem, na louce. Na ceduli stálo: „Kdo jiný než my a kdy jindy než teď,“ a pár k tomu s úsměvem dodal: „Do roka a do dne? Dnes je to rok od zásnub… Byli jsme rychlejší. Turbo režim aktivován.“

Marek Němec
Marek Němec

Popularita je o tom, jak člověk obstojí se svými postoji, říká herec Marek Němec

Kariéra

V nově zveřejněných fotografiích se Němec soustředí hlavně na nevěstu, které to podle všeho velmi slušelo. Ačkoli jsou spolu jako manželé krátce, rodinu už tvoří početnou. Petra má z předchozího vztahu dceru Natálii a syna Patrika; společně se z Brna přestěhovali za Markem do Prahy. Němec má z bývalého manželství s dramaturgyní Johanou Němcovou (47) syna Matěje a dceru Rozárku, o které pečují ve střídavé péči.

Svatební fotky si prohlédněte v galerii.

Svatební den Marka Němce

Regina Rázlová a vnučka Emilie Diatta
Foto: FTV Prima
Mohlo by vás zajímat: Návod na svatbu ve Vegas

Návod na svatbu ve Vegas | Video: Zdeněk Kratochvíl

Zdroj: Instagram Marka Němce

