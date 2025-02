Jeho nechuť slavit, ale nemá nic společného s přibývajícími roky. „Neplánuji nic velkého, možná i proto, že to není tak dlouho, co mi zemřel táta, a nemám chuť ještě nějak hodně juchat a možná by mi tam moc chyběl. Takže i to může být ten důvod," říká posmutněle Ztracený, jemuž tatínek odešel začátkem loňského prosince.