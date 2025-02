Tři roky tajila práci prostitutky. Rodina si myslela, že dělá účetní

Katija dříve skutečně pracovala jako účetní, její práce však byla náročná a málo placená. „Moje směna měla dvanáct hodin a i přes mou veškerou snahu jsem sotva poplatila všechny účty a v podstatě každý měsíc živořila. Věděla jsem, že musím něco podniknout, protože jsem tak dál už žít nechtěla,“ uvedla.

Vzhledem k tomu, že byla nezadaná, rozhodla se začít pracovat jako placená společnice. S touto možností ji seznámila dobrá kamarádka, která se tím sama živila. „Nikdo nevyrůstá s tím, že se jednou chce stát prostitutkou. Myslím, že u většiny žen je to ta poslední možnost, kterou je možné využít. Přesto jsem byla ochotná to podstoupit a i přes mé počáteční obavy mi došlo, že mi to vlastně vyhovuje,“ popsala pro The Mirror.