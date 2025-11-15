Třeštíková se zostra pustila do lidí hubnoucích prostřednictvím injekcí: podle ní mají raději zadarmo běhat

Radka Třeštíková je známá nejen svými romány, ale také svérázným a často provokativním vystupováním na sociálních sítích. Na Instagramu dlouhodobě sdílí osobní postřehy, někdy s humorem, jindy ostře a bez filtru. Její tón bývá ironický, často také nekompromisní. Bývá pravidlem, že svými slovy téměř vždy rozdělí publikum na dvě poloviny. A přesně to se stalo i tentokrát, kdy svými poznámkami o užívání léku na hubnutí vyvolala rozporuplné reakce.
Reklama
Vše odstartoval instagramový příběh, ve kterém Třeštíková sdílela fotografii z běhu v nepříznivém počasí a přidala k ní provokativní komentář: „Víš, že na Mounjaru je v ČR už kolem 50 000 lidí? Taková masa lidí si to střílí do břicha, a přitom si můžou jít zadarmo zaběhat do tohohle s*ance,“ napsala.
Ozempic je lék, primárně určený k léčbě cukrovky a pojišťovna ho pacientům proplácí buď částečně, nebo celý. Záleží na hodnotě glykovaného hemoglobinu. Mounjaro cílí na obezitologické pacienty a léčba hrazena pojišťovnou není, veškeré náklady nese pacient. Jeho používání i lidmi bez zdravotní indikace vyvolává v Česku i ve světě opakované diskuse. A Třeštíková se do nich rozhodla vstoupit po svém.
Reakce sledujících na sebe zřejmě nenechaly dlouho čekat. Příspěvek působil na část publika necitlivě, až útočně – zejména na ty, kteří lék používají ze zdravotních důvodů. Třeštíková se proto ozvala ještě jednou a snažila se situaci po svém vysvětlit: „Jajaj. Byl to vtip, proč si to bere osobně někdo, pro koho jsou tyhle léky určeny, nechápu. Vaše tělo, vaše věc, já si třeba v klidu během ku*vím kyčel a je mi jedno, co si o tom myslíte. Pojďme si přiznat, že se to malililililinko vymklo. Anebo si to nepřiznávejme, ono to nějak dopadne, ještě se nestalo, že by něco nedopadlo nijak.“ Na vysvětlení to však bylo málo a pozdě. Třeštíková je známá tím, že se nevyhýbá ostrým formulacím ani když ví, že mohou vzbudit negativní reakce. Její ironie a sarkasmus patří dlouhodobě k důvodům, proč má tisíce fanoušků, ale také tisíce odpůrců.
ČTĚTE TAKÉ: Emma Smetana se dočkala kritiky od Radky Třeštíkové. Přijala to s pokorou
Reklama
Třeštíková následně sdílela jediný z anonymních komentářů, který jí dorazil v reakci na původní příspěvek. Šlo o zprávu od ženy pracující v lékárně: „Pracuju v lékárně a je to fakt masakr. Největší masakr na tom je, že strašně moc těch ženských nemá reálně žádnou velkou nadváhu. Mají navíc 2–3 kg a prostě je to v jejich očích ‚nejpohodlnější‘ cesta. Střílela bych ty obvoďáky, co jim to ochotně píšou.“ I toto sdělení Třeštíková přiživila: „Moc ráda bych si tady s vámi ještě podívala o obezitě, o životním stylu a o zkratkách, ale musím jít psát scénář k seriálu, který stejně nebude mít žádnou sledovanost, protože lidi, co se rádi válej u televize, opustili můj fanklub,“ napsala.
50 000 lidí jsou zhruba 2 % z těch, co by léčbu potřebovali
Redakci Žena.cz se podařilo získat vyjádření a reakci od Vojtěcha Krepindla, zakladatele pacientského spolku Cesta z obezity. Sám Krepindl ještě na začátku roku 2024 vážil 157 kilogramů, trpěl vysokým tlakem, bolestmi zad i kolene. Díky kombinaci zdravého životního stylu a aplikacím Mounjara se mu podařilo odložit šest desítek zbytečných kilogramů. Mounjaro však nevnímá jako zázrak pro každého. „Není to pro všechny. Léčbu musí doporučit lékař. A člověk musí být připraven změnit životní styl,“ říká.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Už nechci být obézní.“ Pak se objevilo Mounjaro a zhubl 48 kilo. Teď motivuje tisíce
„Obezita je chronické onemocnění. V Česku se momentálně léčí asi 50 000 lidí, což jsou zhruba 2 % z těch, co by tuto léčbu potřebovali. To rozhodně není „masovka“, jak to může znít, ale spíš důkaz, že se stále léčí jen malá část pacientů. Léky jako Mounjaro nejsou zkratkou ani leností. Jsou určeny lidem, u kterých dlouhodobě selhaly jiné přístupy. Pomáhají snižovat riziko diabetu, infarktu, mrtvice i některých nádorů. Pro mnohé z nás znamenají novou šanci na zdravější a delší život. Podobné výroky ale bohužel přispívají ke stigmatizaci. Kvůli nim se lidé za léčbu stydí, bojí se o ní mluvit, nebo ji raději vůbec nezačnou. A to je obrovská škoda – protože právě stud a strach jsou jedním z důvodů, proč obezitu neléčíme dostatečně otevřeně," vysvětluje Krepindl. „Představte si, že bychom se vysmívali lidem, kteří začali brát léky na tlak nebo inzulín na cukrovku. Zní to absurdně, že? A přesto se to lidem s obezitou děje pořád. Každý z nás má jinou cestu – někdo běhá, někdo se léčí moderními léky, někdo obojí. Ale všichni máme stejný cíl – být zdravější a cítit se líp," uzavřel.
VIDEO: Vojta Krepindl ještě začátkem roku vážil 157 kg. Zlom přišel, když mu lékař řekl: „Teď, nebo nikdy.“
Mohlo by vás zajímat
Reklama