Třeštíková prozradila, že čeká dceru. "Poslední slovo ve výběru jména mám já," říká

„Tohle je moje cesta, ale pořád si myslím, že je nejlepší mít milujícího manžela a skvělý vztah. A co bych dělala, kdyby do mého života nějaký muž vstoupil? To jsou životní situace, které se nedají natrénovat. Každopádně člověk musí věřit na lásku pořád, nemůžete to vzdát,“ dodala pro Super.cz.