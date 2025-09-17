Transgender dcera Elona Muska zazářila v New Yorku na fashion week jako modelka

Vivian Jenna Wilson, odcizená transgenderová dcera miliardáře Elona Muska a začínající modelka, se v posledních dnech na newyorském týdnu módy poprvé představila na přehlídkových molech čtyř módních návrhářů a značek. Tvář jednadvacetileté blondýnky s vlasy po pás se tento měsíc objevila také na obálce a v hlavním článku online publikace The Cut. Ta spadá pod časopis The New York Magazine, který ji tak přivítal mezi elitu celebrit.
Na sobotní přehlídce nepálsko-amerického návrháře Prabala Gurunga v kostele svatého Bartoloměje na Park Avenue vystoupila Wilson za doprovodu sborového zpěvu v bílém pleteném kompletu se šaty, jejichž sukně tvarem připomínala ploutev mořské panny. Gurungova show nesla název Andělé v Americe v odkazu na stejnojmennou divadelní hru Tonyho Kushnera o homosexualitě a nemoci AIDS v 80. letech, za kterou dramatik získal Pulitzerovu cenu. Podle Gurunga je módní kolekce věnovaná „uctění těch, kteří ztělesňují naději, když se svět cítí být svázaný a zlomený“.
V neděli Wilson na přehlídce značky Dauphinette vyběhla na molo s výkřikem a utíkala, jako by ji někdo pronásledoval. Byl to moment, který upoutal pozornost diváků, píše WP. Návrhářka Olivia Chengová ji oblékla do bikinového topu a bílé sukně s asymetrickým lemem pokryté zelenými brouky.
Prezentace doplňků návrháře Alexise Bittara měla podobu soutěže Miss USA, podle WP zřejmě v narážce na prezidenta Donalda Trumpa, někdejšího spojence otce Wilson. Trump tuto soutěž vlastnil v letech 1996 až 2015. Všechny modelky stylizované do soutěžících byly transgenderové ženy a všechny byly ověšené šerpami republikánských států. Wilson zaujala roli drzé Miss Jižní Karolíny. Ušklíbala se a obracela oči v sloup, když ve fiktivní soutěži prohrála s Miss Louisianou, kterou ztvárnila transgenderová aktivistka a modelka Gia Love. V pondělí potom na přehlídkovém mole předvedla šaty od návrháře Chrise Habany, které připomínaly brnění.
Ve svém prvním rozhovoru s médii, který poskytla loni v červenci stanici NBC News, Wilson uvedla, že Musk byl v jejím dětství nepřítomným otcem a choval se k ní krutě kvůli její femininní povaze a příslušnosti ke komunitě LGBT+. Wilson se vyjádřila poté, co o své dceři Musk veřejně uvedl, že „není dívkou“ a označil ji za mrtvou. Ředitel společností SpaceX a Tesla rovněž tvrdil, že byl podvodem doveden k tomu, aby jí povolil zdravotní léčbu související s její transgenderovou identitou, když jí bylo 16 let. Vivian řekla, že Musk nebyl podveden a že po počátečním zaváhání věděl, co dělá, když souhlasil s její léčbou, která vyžadovala souhlas rodičů.
