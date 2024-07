"Byl jsem podveden," říká o tranzici svého syna Elon Musk

Americký miliardář Elon Musk je otcem dvanácti potomků. Minimálně s jedním z nich se ale naprosto odcizili. Jeho v současnosti dcera prošla změnou pohlaví a v roce 2022 si změnila jméno z původního Xaviera na Vivian Jennu. A i kvůli postojům svého otce k celé problematice transgender osob s ním nechce být nadále nijak spojována. O tom, jak to celé vnímá, se nyní rozpovídal ovšem i Musk.

"Byl jsem v podstatě oklamán, abych podepsal dokumenty za jednoho ze svých starších chlapců, Xaviera. Bylo to ještě předtím, než jsem vůbec pochopil, co se děje, a navíc zrovna řádil koronavirus, takže v tom byl velký zmatek. A bylo mi řečeno, že by Xavier mohl spáchat sebevraždu," řekl Musk v rozhovoru s psychologem Jordanem Petersonem. Ten například popírá výsledky výzkumu neziskové organizace The Trevor Project, podle kterého v roce 2023 vážně uvažovalo o sebevraždě 46 procent mladých transgender a nebinárních lidí v USA.

Peterson ovšem říká, že pro takové tvrzení "nikdy neexistovaly žádné důkazy". Z jeho pohledu prý jde hlavně o následky skrytých depresí než o potíže s genderovou dysforií.

V rozhovoru si tak Musk s Petersonem notoval. "Je to neuvěřitelné zlo a souhlasím s vámi, že lidé, kteří to propagují, by měli jít do vězení," řekl podnikatel a znovu zdůraznil, že k rozhodnutí o synově životním kroku neměl dostatek informací.

"Byl jsem k tomu donucen podvodem. Nebylo mi vysvětleno, že léky blokující pubertu jsou vlastně sterilizační léky. V podstatě jsem přišel o syna. Ne nadarmo se tomu říká ‚deadnaming‘ (termín označuje používání původního jména transgender osob bez jejich souhlasu, pro trans osoby je tak jejich staré jméno v podstatě "mrtvé" - pozn. redakce). Důvod, proč tomu tak říkají, je ten, že váš syn je mrtvý. Můj syn Xavier je mrtvý, zabil ho virus woke kultury," rozčílil se Musk, jenž slíbil, že proti tomu bude ze všech sil bojovat. Před pár dny také zveřejnil informaci, že hodlá milionovými částkami přispívat na prezidentskou kampaň Donalda Trumpa.