Tragédie či vlastní rozhodnutí. Slavní otcové, kteří zůstali na výchovu dětí sami

Foto: Zezulka Tomáš
Jan HartlFoto: Zezulka Tomáš
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Nevyléčitelná nemoc, tragická nehoda, rozvod nebo vlastní rozhodnutí, to všechno jsou důvody, proč zůstane jeden z rodičů s dítětem sám. A netýká se to pouze žen. I mnoho slavných mužů se ocitlo v této pozici.

Je to pro mě čest vychovávat tyto dvě úžasné děti, prohlásil herec John Travolta, když po smrti své ženy zůstal na výchovu jejich potomků sám. Travoltova manželka Kelly Prestonová zemřela v roce 2020 na rakovinu prsu. Jejich dceři Elle bylo v té době už 20 let, synovi Benjaminovi ale pouhých devět. Manželé ještě měli autistického syna Jetta, který ovšem v roce 2009 zemřel ve svých šestnácti po těžkém záchvatu. Slavných otců, kteří museli svým dětem nahradit nepřítomnou maminku, je ale mnohem víc.

Podívejte se do galerie na další muže, kteří se nezalekli obtížné role.

Petr Rezek

Pohnutý osud má zpěvák Petr Rezek. Nevyšla mu dvě manželství a velkou část života se sám staral o své děti. První manželka Irena byla v době, kdy se jim narodil syn, profesně úspěšnější, a tak Rezek zůstal na rodičovské. Po dvou letech péče o potomka se ale manželka náhle rozhodla pro emigraci a syna vzala s sebou. Zpěvák o něm už více neslyšel, i když o kontakt dlouho usiloval.

Ani jeho druhé manželství nebylo příliš šťastné, manželka se rozhodla podnikat, opustila ho a na starost mu nechala dva malé synky, dvojčata. V té době měl rozjetou vlastní kariéru, kromě toho se však staral o děti a domácnost. Oba synové vystudovali vysokou školu a s otcem mají krásný vztah.

Petr Rezek
Foto: ČTK
