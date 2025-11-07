„Je to pro mě čest vychovávat tyto dvě úžasné děti,“ prohlásil herec John Travolta, když po smrti své ženy zůstal na výchovu jejich potomků sám. Travoltova manželka Kelly Prestonová zemřela v roce 2020 na rakovinu prsu. Jejich dceři Elle bylo v té době už 20 let, synovi Benjaminovi ale pouhých devět. Manželé ještě měli autistického syna Jetta, který ovšem v roce 2009 zemřel ve svých šestnácti po těžkém záchvatu. Slavných otců, kteří museli svým dětem nahradit nepřítomnou maminku, je ale mnohem víc.
