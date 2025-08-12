Cristiano Ronaldo požádal partnerku o ruku. Zásnubní prsten vám vyrazí dech

Po dlouhých letech čekání se Cristiano Ronaldo rozhodl udělat zásadní krok ve svém osobním životě. Slavný portugalský fotbalista, známý po celém světě, požádal po devíti letech vztahu svou dlouholetou partnerku Georginu Rodriguez o ruku.
Cristiano Ronadlo a Georgina Rodriguez tvoří od roku 2016 nerozlučnou dvojici. Během svého vztahu přivítali na svět dvě dcery – Alanu Martinu a Bellu Esmeraldu (její bratr, jedno z novorozených dvojčat, bohužel krátce po porodu zemřel). Nyní se jejich příběh posune o další významný krok – brzy stanou před oltářem.
Ronaldo, který je také otcem dvojčat Evy a Matea a patnáctiletého Cristiana Jr., se ve svých čtyřiceti letech rozhodl požádat svou dlouholetou partnerku o ruku. O devět let mladší modelka argentinského původu se s radostnou novinkou pochlubila na sociálních sítích. Z Rijádu v Saúdské Arábii sdílela snímek, na němž se drží s Ronaldem za ruce a hrdě ukazuje zásnubní prsten s diamantem broušeným do tvaru smaragdu.
„Ano, vezmu. V tomto i ve všech svých životech,“ napsala Georgina k fotografii. Jejich románek odstartoval v Madridu v roce 2016, kdy Ronaldo působil v Realu. Potkali se v butiku Gucci, kde Georgina pracovala jako asistentka prodeje. O pár měsíců později byli poprvé společně spatřeni v Disneylandu v Paříži, čímž svůj vztah oficiálně potvrdili.
V současnosti Ronaldo zůstává v Rijádu, kde pokračuje ve své kariéře v klubu an-Nasr. Ani ve čtyřiceti letech neztrácí střeleckou formu – v přípravném utkání se dokonce blýskl hattrickem.
Cristiano Ronaldo na svém instagramovém profilu zveřejnil v dubnu 2022 zdrcující zprávu – jedno z dvojčat, které jeho partnerka Georgina nosila pod srdcem, zemřelo. „S hlubokým zármutkem vám musíme oznámit, že náš chlapeček zemřel. Je to obrovská bolest, kterou mohou cítit jen rodiče. Pouze narození naší holčičky nám dává sílu prožívat tuto chvíli alespoň s malou nadějí a štěstím,“ uvedl tehdy Ronaldo. Poděkoval také lékařům a zdravotním sestrám, kteří se o Georginu a novorozence starali, a požádal veřejnost o respektování soukromí. „Chlapečku náš, jsi náš anděl. Vždycky tě budeme milovat,“ zakončil svůj emotivní vzkaz.