"To, co dělala, není horolezectví," říká o Kláře Kolouchové Radek Jaroš

Takže nikdy nevyužíval předem připraveného jištění. „Na Nanga Parbat po mně natáhli přes čtyři kilometry fixních lan. My s parťákem lezli všechno buď bez jištění, nebo s tím, co jsme si tam pověsili do těžkých úseků sami. To je horolezectví!“ stojí si za svým názorem Jaroš. Přesto se snaží mít pro ostatní pochopení. Ovšem za předpokladu, že o svých cestách budou mluvit zcela upřímně. „Ať si každý dělá, co chce, ale ať pak o tom mluví tak, jak to bylo. Pokud je nepodrobíte křížovému výslechu, tak řeknou: Byl jsem na Everestu. A tečka. Pro 99 procent lidí jsou pak ve stejné kategorii jako Reinhold Messner. A to je to, co mi na tom vadí. Že nikoho vlastně nezajímá, jaké je za tím zázemí. Pro ně je to hrdina. A to je falešné.“