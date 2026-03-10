Na 23. dubna Bára Vaculíková nikdy nezapomene. Ten den totiž naprosto nečekaně zemřel muž jejího života, filmový producent Pepe Rafaj, se kterým má patnáctiletou dceru Olivii Coco. Sama přiznává, že není den, kdyby ji nepřepadl smutek. „Každý den to na mě odněkud vyskočí, když to vůbec nečekám. Vždycky se najde nějaký spouštěč, který mě k té tragédii vrací. Včera mi třeba volali organizátoři Českého lva, že každý rok zmiňují během slavnostního večera zesnulé kolegy, a jestli bych jim mohla poskytnout fotku Pepeho. Chodí mi často i e-maily, že můj muž má plný mail box…,“ říká smutně Vaculíková.
„Člověk si vyčítá, že dost nepláče,“ říká Bára Vaculíková, dcera Petry Černocké rok po smrti partnera
Je to téměř rok, co dcera zpěvačky Petry Černocké Bára Vaculíková nečekaně ovdověla. Přestože přiznává, že se po jejím boku vyskytuje nový muž, se ztrátou životního partnera se stále nevyrovnala.
Uznává však, že čas je milosrdný a obrušuje hrany. „Nejprve to byly velké vlny, které přinášely velký zármutek, a radosti bylo málo, teď postupem času se ta sinusoida trochu zplošťuje, ty vlny už nejsou tak obrovské, jsou to třeba jenom vlnky,“ řekla v rozhovoru pro iDnes. Za téměř rok se ale nedokázala zbavit všech manželových věcí. „Můj muž byl zabydlený v celém našem bytě, neměl vlastní pokoj, ale měl svoje knihy a oblečení… Hodně z toho jsem se snažila posunout dál, ale je pravda, že mi to jde hrozně pomalu. V tom bytě je celý náš život, věci, které jsme společně nahromadili během dvaceti let, ale snažím se. I když tohle zrovna je ten spouštěč, který mě vždycky bezpečně srazí k zemi, a já vidím, jak moje duše chce zažívat spíš ty hezké věci, tak to lehce vytěsňuji. Ale třeba s jarem…,“ doufá, že jí slunečné počasí dodá sílu.
Poslední rok ale nebyl jen těžký. Dcera Petry Černocké přiznává, že už není tak úplně sama. „Jsem vděčná, že je tu někdo, kdo je mi blízký, a co bude do budoucna, uvidíme. Už jsem se naučila na základě událostí, které mě potkaly, že se to vůbec nedá odhadnout,“ nechává věcem volný průběh. Vaculíková také otevřeně hovoří o tom, že po smrti blízkého se pozůstalí musí vyrovnat i s vlastními výčitkami. „Nejhorší je, když si člověk začne vyčítat, že dost nepláče nebo že pláče až moc. Na mě byl v tomto ohledu vyvíjen tlak ze všech stran. Buď jsem naříkala moc, nebo málo, ale vy se musíte nějakým způsobem nastavit laskavě sám v sobě a přijmout všechny možnosti,“ mluví o tom, že všechny způsoby truchlení jsou v pořádku a každý potřebuje něco jiného.
Zavzpomínala i na to, jak smrt Rafaje ovlivnila jejich přátele. „Rozdělili se na dva zvláštní tábory. Jeden tvoří ti, kteří jsou zvyklí o takhle těžkých věcech mluvit, a i když jim přijde hloupé zeptat se, jak se mám, jsou schopní ten krok udělat,“ vypráví Bára. „A pak je tady skupina lidí, kteří jsou tou událostí úplně paralyzovaní a nedokážou vznést ani tento jednoduchý dotaz, protože jim to přijde nemístné, nebo si myslí, že jsou tu jiní, kteří mě podpoří. Dodneška ke mně někteří z nich přicházejí a říkají: ‚Promiň, já tím byl tak zasažený, že jsem ti nedokázal ani napsat zprávu,‘“ dodává s tím, že to chápe a nikoho nesoudí.