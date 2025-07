Dědické řízení stojí. Úřady považují Kláru Kolouchovou pouze za nezvěstnou

Doba, po kterou může být považována za nezvěstnou, než ji oficiálně prohlásí za mrtvou, je až pět let. Černý však věří, že v tomto případě to bude výrazně méně. „Jak dlouho poběží proces, bude ale záležet na předložených důkazech. Aby například jeden z jejích kolegů popsal, že ji viděl, jak padá, a nebylo možné, aby to přežila. Tělo má být navíc lokalizováno armádou,“ říká s tím, že svědčit by měl šerpa, který horolezkyni viděl padat do obrovské hloubky a naprosto vyloučil, že by takovou věc mohla přežít.