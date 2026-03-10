Přeskočit na obsah
10. 3. Viktorie
Reality show Zrádci v ohrožení. Tvůrci zoufale prosí o pomoc

Vojtěch Kotek
Vojtěch Kotek
Už letos na podzim se televizní diváci mohou těšit na třetí řadu populární televizní show Zrádci v čele s Vojtou Kotkem. Jenže nyní hrozí, že o svůj zážitek plný napětí přijdou.

Hrad Křivoklát je už třetím rokem dějištěm detektivní hry Zrádci, kterou moderuje herec Vojta Kotek a kde se skupina lidí snaží objevit vraha ve svých řadách. A středověký hrad je po mnoha staletích opět místem, které je obléháno. Za jeho branami se však neshromažďují rytíři, ale fanoušci televizního pořadu. A pořádně tím štábu komplikují práci. 

Vojtěch Kotek s manželkou Radanou
Vojtěch Kotek s manželkou Radanou

„Vypadá jako já, ale reflux má po ní.“ Vojta Kotek o synovi, manželce i životě na venkově

Celebrity

„V posledních dnech se v okolí placu schází velké množství lidí a na sociálních sítích se začínají šířit fotky a videa z natáčení. Tady musíme zatáhnout za záchrannou brzdu. Zrádci jsou celí postavení na tajemství, intrikách a momentu překvapení. Sdílením spoilerů z natáčení tento zážitek kazíte nejen sobě, ale hlavně všem ostatním divákům. Navíc větší davy fanoušků přímo na místě bohužel narušují soustředění a práci celého štábu,“ nechal se pro webový magazín Super.cz slyšet jeden z členů produkce.

Čtěte také: Bál jsem se, že na mě budou koukat skrz prsty, říká o stěhování na vesnici Kotek

Proto má pro ty, kteří v těchto dnech jezdí ke hradu, vzkaz. „Neshromažďujte se v bezprostřední blízkosti lokací a nenarušujte prosím prostor natáčení a prosíme, nepořizujte z místa natáčení žádné obrazové ani zvukové záznamy a nešiřte je dál na sítě,“ prosí všechny, kdo míří na Křivoklát, o ohleduplnost k ostatním divákům, již se těší na napínavou hru, plnou překvapivých zvratů.

Stejně celou věc vidí i historicky první výherkyně show, zrádkyně Nicole Šáchová. „Pokud skutečně milujete Zrádce, proč byste je chtěli kazit sobě i ostatním?“ přimlouvá se za diskrétnost blondýnka, kterou nyní mohou diváci vidět v další reality show. 

Zdroj: Super.cz

