Včerejší den byl v českém showbyznysu velmi turbulentní. Velký rozruch vzbudilo prohlášení podnikatelky Ornelly Koktové, která se rozhodla ukončit společný projekt s influencerkou Agátou Hanychovou. „Dostala jsem se do situace, kdy si musím vybrat mezi úspěšným projektem a duševním zdravím,“ řekla ve videu Koktová, která naznačovala, že neshody mezi ní a Hanychovou jsou dlouhodobé. To potvrzuje i její partner Josef Kokta. „Bylo to otřesný! Tohle rozhodnutí v ní zrálo půl roku,“ napsal na síti X.
"Nikdo nikomu milion dávat nebude," zuří Koktová a tvrdí, že Hanychová lže
Na otevřenou válku to vypadá mezi bývalými kamarádkami Agátou Hanychovou a Ornellou Koktovou. Koktová totiž včera na sociálních sítích oznámila konec společného projektu, což se Hanychové velmi dotklo. Tvrdí také, že byla donucena podepsat velmi nevýhodnou smlouvu.
Hanychová se podle svých slov celou věc dozvěděla až z telefonátu redaktorů Blesku. Těm také řekla, že mají s Koktovou podepsanou smlouvu právě pro takový případ. A naznačuje, že je pro ni velmi nevýhodná a že byla v podstatě do jejího podepsání dotlačena. „Před rokem mě donutili takovou smlouvu podepsat,“ řekla Agáta s tím, že kvůli tomuto dokumentu bude muset ještě dva měsíce, po které běží výpovědní lhůta, odevzdávat 50 procent ze zisku podcastu Koktové. Odhadem to může být za tu dobu až milion korun. „Odejít z podcastu s takovouhle pompou a pak si poslat fakturu, je vostrý… Ale tak to je. Tudíž já jí pošlu padesát procent a může u toho ležet na gauči. Já to odpracuju, nevadí mi to,“ rozčilovala se včera ve svém živém vysílání dcera Veroniky Žilkové.
Přiznala také, že i když má svou vlastní značku, na příjmech z placeného podcastu je do velké míry závislá. „Protože mě ten podcast živí. Jestli ji ne, tak jí gratuluju, ale já jsem to měla jako jeden z hlavních příjmů a nestydím se za to. Mám tři děti a živím to tady sama, určitě to nechci pokazit,“ řekla Agáta, která už přemýšlí o tom, jak se bude podcast dále jmenovat. „Agáta bez Ornelly – to je dobrej název, ne?“ řekla a ještě včera opravdu název změnila. „Někdy si myslíte, že něco bude trvat roky. A pak se to změní během chvíle. Dva roky jsem dělala podcast, do kterého jsem dávala čas, energii, emoce… a hlavně důvěru. Pro mě to nebyla jen práce, ale kus života. Jenže někdy člověk zjistí, že věci nejsou takové, jak si myslel. A když jeden člověk odejde, některé projekty už prostě nemůžou pokračovat stejně. Mrzí mě to? Ano. Zastaví mě to? Rozhodně ne. Možná je tedy čas začít novou kapitolu. A jedno vám můžu slíbit — mluvit se bude dál. Možná ještě otevřeněji než doteď,“ napsala poté na přejmenovanou instagramovou stránku podcastu.
Koktová se k celé věci dále nevyjadřuje a pouze na svých instastories sdílela motivační citáty o síle a neporazitelnosti. Také dodala, že byla s Hanychovou v kontaktu, ale že zprávy, které si vyměnily, nebude zveřejňovat. Vzbudila tak dojem, že došlo k další hádce. Ani to nenechala Hanychová bez komentáře. „Zase lži a lži a lži. Já už bych byla ráda, když Ornella odešla z toho podcastu, ať už se o mně nevyjadřuje. Že jsme si psaly? Ano, psaly jsme si dneska ráno ohledně toho, že jsme ji prosila, abych se neobjevila v Ornella life. Určitě jsme si nepsaly o tom, že končí. Zase lež. Můžu říct, že se mi vážně ulevilo a těším se na nový díly s dobrou atmosférou a s klidem. Ornello, zkus na mě zapomenout,“ poslala drsný vzkaz bývalé kamarádce.
Koktová toho má tak akorát dost!
Tohle už je ale moc i Na Ornellu, která se dosud držela v pozadí. „Žádný milion nikdo nikomu dávat nebude! Tato informace není pravdivá, stejně tak jako že já si doteď nikoho v telefonu nezablokovala,“ píše Ornella v návaznosti na Agátino vyjádření, kdy si postěžovala, že si nemohly věc vyříkat, protože si ji Ornella zablokovala. „Nikdo mi nebude platit další dva měsíce. Naopak já odcházím z projektu, ve kterém bych si i nadále mohla vydělávat, ale raději to pouštím, protože peníze nejsou všechno,“ píše naštvaná podnikatelka, která své tvrzení podpírá i tím, že už žije patnáct let s Josefem, který má milionové dluhy.
Zdroj: Instagram, Blesk, síť X