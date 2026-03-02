Jejich hity znějí z rádií už několik desetiletí a na koncertech dokázali strhnout publikum bez ohledu na věk. Teď se ale zdá, že jedna z největších kapitol slovenské hudby míří ke svému závěru. Frontman kapely Elán, zpěvák a baskytarista Jožo Ráž, totiž oznámil, že skupina po letošních vystoupeních ukončí koncertní činnost.
„Tím to skončí.“ Jožo Ráž potvrdil, že Elán už po letošku hrát nebude
Více než padesát let na scéně, desítky hitů a vyprodané haly v Česku i na Slovensku. Teď ale přichází zpráva, kterou fanoušci slyšet nechtěli – frontman Elánu Jožo Ráž oznámil, že kapela po letošních koncertech definitivně ukončí živé vystupování.
Zpráva zazněla přímo z jeho úst ve videu zveřejněném na oficiálním instagramovém profilu kapely. Ráž v něm vysvětlil, že po sérii koncertů na Slovensku a v České republice už Elán další turné plánovat nebude. Fanoušci přitom mohli mít jiný dojem – kapela se totiž na pódia vrátila loni. „Na pódia jsme se vrátili v roce 2024, a to jen na dva koncerty, v Praze a v Bratislavě. Potom jsme ale pro velký úspěch ještě přidali Ostravu, Košice a Brno. Fanouškové kvůli tomu možná získali dojem, že zase začínáme turné, když jsme zase hráli, ale tak to není,“ uvedl Jožo Ráž ve zmíněném videu na Instagramu kapely Elán.
Elán vznikl už v roce 1968, kdy jej založili Václav „Vašo“ Patejdl (†68) a Jozef „Jožo“ Ráž. Z původně studentského projektu se postupně stala legenda, která ovlivnila několik generací posluchačů. Jejich písně se dočkaly i muzikálového zpracování a kapela se stala symbolem slovenské pop-rockové scény.
Důvodem rozhodnutí ukončit koncertování je podle Ráže především náročnost vystupování. Otevřeně přiznal, že každé vystoupení je pro něj čím dál větší výzvou. „S těmi vystoupeními je to tak, že často polomrtvý vstupuji na pódium. Jakmile se ale zase ocitnu před 10 tisíci fanoušky, najednou jsem plný té nejlepší možné energie, vydám ze sebe to nejlepší a dostanu to, po čem toužím: tu energii z těch lidí. A proto je miluji,“ svěřil se ve videu na oficiálním instagramovém profilu kapely.
Letos čekají Elán ještě koncerty v Nitře, Praze, Východné, Martině a Bratislavě. Podle Ráže půjde o výjimečná vystoupení, během nichž se na pódiu objeví i bývalí členové a přátelé kapely. „Zahrajeme si s nimi ještě jednou, vzpomínkově. No a tím to skončí. Koncerty jsou pro nás velmi náročné, takže dál už vystupovat nebudeme, to je jisté,“ dodal zpěvák.
Tím se uzavírá více než padesátiletá etapa, která výrazně formovala hudební scénu na Slovensku i v Česku. Přesto mezi fanoušky zůstává naděje. V komentářích pod oznámením se objevují slova víry, že by se kapela mohla ještě jednou vrátit třeba při výročí šedesáti let existence. „Nevěřím tomu. Nechci tomu věřit. Elán je navždy,“ píší příznivci pod příspěvkem na Instagramu.