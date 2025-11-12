13. 11. Tibor
Tetovací dramata showbyznysu: pádné důvody k odstranění i příběhy věčné spokojenosti

Lucie Benešová
Lucie BenešováFoto: Profimedia
Daniela Straková
Tetování je navždy. Nebo si to jeho majitelé v době pořízení myslí. Jenže existuje spousta případů, kdy se obrázek časem stane nepohodlným a musí z kůže zmizet. To snad nebude případ herečky Lucie Benešové, která se teď odhodlala k prvnímu tetování.

Nikdy není pozdě vyzkoušet něco nového. Musím říct, že to vůbec nebolí, že jsem si tady tři hodiny odpočinula, byl to velkej relax, sdělila svým sledujícím na Instagramu Lucie Benešová poté, co si nechala udělat své první tetování. A také vysvětlila, co její tetování znamená. Mám tam takovou svoji symboliku květiny, děti a domeček, to všechno v jednom krásném náramku."

Podle vlastních slov nechápe, proč se k tomu neodhodlala už dřív. „Tak dlouho jsem se chystala a teď nechápu, proč jsem nešla dřív. Mám radost. Tak jsem to před důchodem ještě stihla,“ dodala se smíchem. Důvodem jejího váhání by mohly být celebrity, které se do zdobení svého těla vrhly neuváženě a pak musely obrázky ze svého těla složitě odstraňovat. Na takové příklady se podívejte do naší galerie.

Lucie Benešová

Herečka Lucie Benešová se v roce 2022 poprvé stala babičkou. Nebyla to však jediná nová věc, kterou tehdy vyzkoušela. Ve svých osmačtyřiceti letech se poprvé odhodlala navštívit tetovací salon. Levou paži jí tak obepíná vytetovaný náramek složený z květin, domečků a dětí na houpačce. Je to můj symbolický motiv, děti, domov a květiny, to je moje, prohlásila spokojeně herečka, která prý nechápe, proč se tomuto umění tak dlouho vyhýbala.

Na rozdíl od mnoha jiných kolegů zvolila chytře obrázek, který je univerzální, a je tak velká šance, že ho za pár let nebude muset nechat odstranit. Na nepovedená tetování celebrit, která jim zkomplikovala život, se podívejte dále do galerie.

