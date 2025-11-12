Nikdy není pozdě vyzkoušet něco nového. „Musím říct, že to vůbec nebolí, že jsem si tady tři hodiny odpočinula, byl to velkej relax,“ sdělila svým sledujícím na Instagramu Lucie Benešová poté, co si nechala udělat své první tetování. A také vysvětlila, co její tetování znamená. „Mám tam takovou svoji symboliku – květiny, děti a domeček, to všechno v jednom krásném náramku."
