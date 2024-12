Nejdramatičtější scéna Zápisníku alkoholičky: Co se dělo, když si Ramba oholila hlavu

O čem vypráví české drama Zápisník alkoholičky? Cesta k závislosti na alkoholu může být nenápadná a plíživá. Alkoholičky nejsou vždy jen ženy na okraji společnosti, jak si mnozí představují. Realita může vypadat zcela jinak. Příběh filmu sleduje mladou, krásnou a úspěšnou ženu, která se provdá, stane se matkou a plánuje si šťastnou budoucnost. Na první pohled má všechno, co si kdy přála, ale postupně si začne častěji dopřávat skleničku. A někdy ne zůstane jen u jedné.

Film, který v kinech vidělo přes půl milionu diváků, sleduje příběh Míši, ženy, která se kvůli závislosti na alkoholu ocitla na životním dně. Pro věrohodnost příběhu obětovala Tereza Ramba své pravé vlasy. „Terka byla připravena tu oběť přinést. A já mám dodneška výčitky, že jí ty vlasy nenarostly,“ přiznává podle super.cz režisér. „Ta postava to ale potřebovala. Byl v tom vzdor, zoufalství, nenávist, pomsta. Všechno dohromady. A to se nedá ošidit ani maskovat parukou. Terka si ostříhala vlasy, které nosila, stejně jako ta postava, od dětství. A v tom výrazu je to vidět.“ Sama Tereza k natáčení uvedla: „Vůbec se mi nechtělo, ale cítila jsem, že je to potřeba. Dan je úžasný režisér. Netlačí na vás, ale v podstatě vždycky dostane, co chce. A pro mě je práce důležitější než paráda, to je asi jasný.“

Napětí při natáčení bylo obrovské. „Byly to fakt nervy. Jestli se to povede, jestli ta scéna splní účel, jestli toho Terka nebude litovat, jestli se nevypne kamera nebo já nevím co. Tohle se prostě muselo povést. Nebyla jiná možnost. Ty vlasy byly její a ostříhat se mohla jen jednou. Všichni jsme se klepali. Nejen proto, jak to dopadne, ale hlavně proto, že to bylo fakt silný. Krve by se v nikom ve štábu nedořezal,“ popsal Svátek atmosféru na place.

Scéna se nakonec povedla, ale její dozvuk byl stejně intenzivní jako samotné natáčení. „Nikdo nic neříkal. Nebylo třeba nebo prostě nebylo co. Jen jsem Terezku objal a poděkoval. Vzpomínám si na fotku, kterou vyfotil hned potom Tomki Němec. Na té fotce si Tereza není vůbec podobná. A ten pohled. Je v něm naprostý pád na zem, úplný prázdno. Tím skončil den a první etapa natáčení,“ uzavřel režisér.