Dubaj patří mezi oblíbené turistické destinace, kde má nemovitost i spousta českých a slovenských celebrit. Od soboty je ale situace na Blízkém východě velmi vyhrocená, poté, co Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán. Ten odpověděl bombardováním mnoha zemí Perského zálivu. „Jsem v pořádku,“ vzkázal hudební producent Jaro Slávik, známý ze soutěžní show SuperStar.
„My bohatí v Dubaji musíme držet hubu, nemáme si na co stěžovat,“ vzkazuje Jaro Slávik
Slovenský hudební producent Jaro Slávik patří k celebritám, které se rozhodly pořídit druhý domov v Dubaji. Svým fanouškům se ozval poté, co se toto město stalo terčem ostřelování.
O tom, jak to v současnosti na místě vypadá, promluvil Slávik na svém profilu na Instagramu. „Dubaj byla ostřelovaná, není to příjemné. Všechny rakety létají přes tu část, kde bydlím, přes Marinu, protože na konci té cesty je přístav, který je cílem útoků,“ rozpovídal se obávaný porotce hudební soutěže. Slávik ale zůstává v klidu a snaží se mírnit paniku ostatních. „To, že Dubaj bude ostřelovaná v případě, že Američané napadnou Írán, bylo jasně řečeno už před třemi měsíci, a to se také stalo, nemůžeme být překvapení. Nikdo nebyl zaskočený, ta protivzdušná obrana funguje výborně,“ pochválil připravenost místní vlády.
Přesto se přiznal, že i on se raději uchýlil do bezpečí. „Ale nemůžete klidně spát, když nad hlavou slyšíte výbuchy a když jsem viděl, jak kousek od místa, kde jsme stáli, zasáhli dron, tak jsme si řekli, že je na čase zvednout kotvy a díky kamarádům, kteří mi poskytli pomoc, jsem se přesunul do malého emirátu, který je úplně schovaný a bezpečný,“ řekl z balkonu svého dočasného útočiště. „Vláda se stará a byla připravená, netřeba panikařit. To, co se děje, děje se v zájmu většího dobra. Ti lidé dlouho trpěli. Jak moc musíte být zoufalí, když máte radost z toho, že vás bombardují, aby svrhli ty, co máte ve vládě. My bohatí lidé, co zažíváme nepohodu v Dubaji, máme držet hubu a krok, protože nám nikdo nevraždí příbuzné na ulicích, když protestují proti vládě. My nemáme absolutně nárok si stěžovat a říkat – ach, my si nemůžeme užívat náš luxus,“ strefuje se ironicky do těch, kdo fňukají na sociálních sítích.
„Dubaj je připravená, má skvělý protivzdušný štít a když něco dopadne na zem, jsou to jen úlomky a ne rakety nebo drony, netřeba z toho dělat třetí světovou válku. Je to už třetí válka na Blízkém východě, kterou tady v regionu zažívám, je to nepříjemný pocit, ale jako New York po 11. září vyšel ze situace silnější, tak věřím, že i Dubaj bude silnější,“ řekl závěrem.