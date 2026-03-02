Vanda Hybnerová vysypala popel svého otce na dámských záchodech

Ze měsíc to bude deset let, co zemřel známý mim Boris Hybner. To velmi zasáhlo jeho dceru, herečku Vandu Hybnerovou, která se od té doby snaží vyrovnat s myšlenkami na smrt. „Potřebuju se vypořádat s tím okamžikem, který nastává po smrti, tedy s rituálem rozloučení, s pohřebnictvím, které mi připadá neskutečně nekrofilní, temné a depresivní. Jsem přesvědčená, že pohřeb by měl být oslavou života, ne smrti. Je to poslední moment, kdy se s člověkem loučíme, a ten moment by měl být krásný,“ myslí si herečka.
Herečka Vanda Hybnerová se už dlouhou dobu zabývá tématem smrti. Konečnost života si uvědomila nejvíce v okamžiku, kdy odešel její otec, mim Boris Hybner. S jeho ostatky nakládá velmi netypicky.
Hybnerová se rozhodla jít tak trochu proti proudu v tom, jak na svého milovaného tatínka vzpomíná. „Když jdu za tátou na hřbitov, nosím s sebou malý reproduktor a pouštím mu Beatles. Vždycky se u toho cítím trochu nepatřičně. Ale proč by měl člověk na hřbitově jenom smutnit a truchlit?“ zamýšlí se Vanda, která by si přála, aby lidé na své blízké vzpomínali trochu víc vesele. „V tomto ohledu se mi moc líbí systém QR kódu na hroby, kam můžete uložit nejrůznější audiovizuální vzpomínky na zesnulého. Každý, kdo tam přijde, si je pak mobilem může načíst a podívat se, jaký ten člověk byl, když žil. Moc ráda bych tohle na tátově hrobě uskutečnila. Pořád se okolo té smrti nějak motám, asi si říkám, že čím víc si z ní budu dělat srandu, o to snad na mě bude hodnější,“ řekla v rozhovoru pro Blesk pro ženy.
Boris Hybner má oficiální hrob na pražském Vyšehradě, ale jeho stopy jsou všude možně po světě. „Táta je zčásti na Vyšehradském hřbitově, kam chodil na rande se svými ženami, a pak s námi cestuje po světě a usypáváme jeho popel na místa, která měl rád. Třeba ve Van Goghově kavárně v Arles jsme ho vysypali do sukulentů na dámských záchodech, aby viděl holkám do výstřihu, když si malujou pusu načerveno,“ překvapila herečka. „Sama pro sebe bych si to asi přála podobně, aby mě moje holky braly s sebou, když se jim bude chtít,“ tvrdí maminka dvou dcer, které má s bývalým manželem, hercem Sašou Rašilovem. Pokud by měla být pohřbená, o místě posledního odpočinku má zcela jasno. „Ráda bych zůstala na místě, kde jsem teď šťastná, což je moje Vysočina, kde mám pohřbena skoro všechna svoje zvířata,“ uzavřela téma.
A i když mnohým její počínáni připadá dojemné, litera zákona mluví jasně a rozsypávání lidského popela na veřejných místech je s ním v rozporu. Podle zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. se fyzická osoba dopustí přestupku, pokud zachází s lidskými ostatky způsobem, který se dotýká důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti.