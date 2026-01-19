Ivana Gottová původně pracovala jako produkční muzikálového divadla, jakmile se ale stala partnerkou a manželkou slavného zpěváka, život se jí otočil vzhůru nohama. Navždy bude jedinou ženou, se kterou slavný zpěvák Karel Gott došel až k oltáři. Ona mu byla dlouhé roky věrnou ženou a v posledních letech jeho života i oddanou pečovatelkou. Připomeňte si v galerii jejich svatbu i společný život.
Tajná svatba Karla Gotta v Las Vegas před 18 lety. Veselka proběhla náhodou
Od tajné svatby Karla Gotta uplyne v lednu již 18 let. Zpěvák si tehdy v Las Vegas vzal za manželku Ivanu Macháčkovou, se kterou již roky žil.
Tajná svatba v Las Vegas
Před 18 roky se tajně v Las Vegas oženil zpěvák Karel Gott se svojí dlouholetou družkou Ivanou Macháčkovou. Byl 7. leden a v květnu se jim dcera narodila Nelly Sofie.
Tajná svatba v Las Vegas
Před 18 roky se tajně v Las Vegas oženil zpěvák Karel Gott se svojí dlouholetou družkou Ivanou Macháčkovou. Byl 7. leden a v květnu se jim dcera narodila Nelly Sofie.
Ivana Gottová
Ivana Gottová, nynější vdova po Karlu Gottovi, se narodila 20. ledna 1976 v Opavě. Vystudovala střední zdravotnickou školu, pracovala ve Spojených státech jako au pair a po návratu do Česka jako osobní asistentka zahraničních herců, kteří v české kotlině točili filmy. Vyzkoušela si i profesi moderátorky pořadu o známých osobnostech, se kterou skončila, aby se mohla více věnovat rodině a svému manželovi.
Zdravotní sestra
Původně zdravotní sestra Ivana Macháčková z Opavy uměla dobře jazyky. Živila se totiž nějakou dobu v USA jako au-pair. Záhy po návratu do Čech začala pracovat jako tlumočnice, převážně u zahraničních filmových produkcí. V roce 1998 byla na party udílení dnes už neexistující televizní ankety TýTý, kde se poprvé s Gottem potkali. On ji údajně požádal o telefonní číslo, ale ona mu dala schválně špatné. Znovu se pak potkali na Miss ČR v Ostravě. To už mu Ivana prozradila správný telefon a románek se slavným koncem mohl začít.
Dcera Charlotte Ella
Vztah Ivany a Karla Gotta se stal brzy oficiálním, Ivana se nastěhovala na Bertramku a v dubnu roku 2006 se páru narodila první dcera Charlotte Ella.
Utajená veselka
Ivana se s Karlem tajně vzali po devítiletém vztahu, v lednu roku 2008. Obřad se konal v Las Vegas. Jak v jednom z rozhovorů Gott potvrdil, svatba nebyla plánovaná. Rozhodli se s Ivanou spontánně. Stejně žili jako rodina, vychovávali dceru a bylo jen otázkou, kdy a kde se vezmou.
Svatba
Na Vegas měl Karel Gott krásné vzpomínky, když tady byl v roce 1967 v angažmá. Tomu, že se Karel oženil, nikdo nechtěl věřit, fanynky byly zklamané, ale rodinný život mu přály.
Rodina
Rodina byla pro Karla Gotta oporou a radostí. I ve chvílích, kdy bojoval s těžkou nemocí. Zpěvák často nezapomněl zdůraznit, jak moc děkuje své ženě za to, že se o něj stará. A že má na jeho uzdravení zásadní podíl. Ivana stála po jeho boku až do samého konce.
Před kamerami
Gottová se vedle zpěvu věnovala i moderování. V červenci roku 2010 se objevila jako jedna z hlavních moderátorek v tehdy novém pořadu VIP zprávy na Primě. V roce 2015 ale na vlastní žádost z televize odešla. Důvodem odchodu Ivany Gottové byla rodina, které se chtěla víc věnovat.
Anketa Český slavík 2004
Připomeňte si Karla a Ivanu Gottovy na archivních fotkách.