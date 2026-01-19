Přeskočit na obsah
Tajná svatba Karla Gotta v Las Vegas před 18 lety. Veselka proběhla náhodou

Svatba Karla Gotta a Ivany proběhla náhodou.
Svatba Karla Gotta a Ivany proběhla náhodou.
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Od tajné svatby Karla Gotta uplyne v lednu již 18 let. Zpěvák si tehdy v Las Vegas vzal za manželku Ivanu Macháčkovou, se kterou již roky žil.

Ivana Gottová původně pracovala jako produkční muzikálového divadla, jakmile se ale stala partnerkou a manželkou slavného zpěváka, život se jí otočil vzhůru nohama. Navždy bude jedinou ženou, se kterou slavný zpěvák Karel Gott došel až k oltáři. Ona mu byla dlouhé roky věrnou ženou a v posledních letech jeho života i oddanou pečovatelkou. Připomeňte si v galerii jejich svatbu i společný život.

Tajná svatba v Las Vegas

Karel a Ivana Gottovi
Karel a Ivana GottoviFoto: Profimedia.cz

Před 18 roky se tajně v Las Vegas oženil zpěvák Karel Gott se svojí dlouholetou družkou Ivanou Macháčkovou. Byl 7. leden a v květnu se jim dcera narodila Nelly Sofie.

