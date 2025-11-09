Věra Křesadlová patří k osobnostem, které se do české kultury zapsaly nenápadně, ale hluboko. Ještě jako dospívající dívka zpívala ve studentské bigbeatové kapele, kde zaujala nejen hlasem, ale také výraznou tváří a přirozeným sebevědomím. A právě tam si jí všiml režisér Miloš Forman, který tehdy hledal nové talenty pro svůj filmový projekt.
Forman za ní po koncertě přišel a nabídl jí účast ve filmu Konkurs (1963), který zachycoval fiktivní zkoušky do Divadla Semafor. Křesadlová před kamerou působila tak přirozeně, že to ovlivnilo nejen její filmovou kariéru, ale i osobní život. Po natočení filmu získala místo v Divadle Semafor, kde vystupovala (s několika pauzami) téměř tři desetiletí – od roku 1963 do roku 1989.
Během natáčení se s Milošem Formanem sblížili a záhy se z nich stal pár. Vdala se za něj a narodila se jim dvojčata Petr a Matěj, kteří se později proslavili jako dva malí výtečníci v legendární homolkovské trilogii režiséra Jaroslava Papouška. Křesadlová si dokonce sama zahrála v posledním díle Homolka a Tobolka (1972) – postavu rekreantky Novákové.
Manželství, které bolelo
Vztah s Formanem byl však komplikovaný. On stále natáčel, cestoval, žil filmem. Ona zůstávala doma s dětmi. Rozhodující chvíle přišla v roce 1968. „Těsně před srpnem jsme se ocitli ve Francii, kde Miloš připravoval nějaký film. Devatenáctého srpna jsem se vrátila s dětmi do Prahy a vzápětí začala sovětská okupace, která nás zaskočila a rozdělila… Neměla jsem pocit, že by bez nás v cizině nemohl žít,“ uvedla Křesadlová v rozhovoru pro deník Právo. Forman odešel do USA a už se nevrátil. Ona zůstala v Československu, tehdejším komunistickém režimu, a musela se o sebe i děti postarat sama.
Láska, která přišla potom – a soudní paradox
Později se Křesadlová zamilovala do scénáristy a dramaturga Jana V. Kratochvíla, s nímž měla syna Radima. Jenže právně stále byla Formanova manželka. To vedlo k situaci, která by dnes působila jako scénář k filmu: Forman musel Křesadlovou zažalovat pro cizoložství, aby mohlo dojít k vyřešení rodinných vztahů. „Kratochvíl přiznal otcovství a Miloš mě jako manželku musel zažalovat. Pak si z toho v Americe dělal legraci, že má třetího syna bez práce,“ vzpomínala Věra v knize 1968 očima 50 slavných osobností.
Životní obrat: práce pro Václava Havla
Po roce 1989 nastal pro Křesadlovou nečekaný profesní zlom. Začala pracovat na Pražském hradě jako správkyně prezidentské rezidence Václava Havla a jeho ženy Olgy. Vzpomínala na to s úsměvem: „Dělala jsem jim hospodyni. Pan prezident měl rád polévky na čínský způsob, a já mu nudle stříhala přesně na čtyři centimetry.“ Jednou dokonce podávala čaj Margaret Thatcherové – z vlastních zásob, protože na hradě došel anglický čaj.
Stále aktivní před kamerou
Přestože si většina veřejnosti spojuje její jméno s dobou Semaforu a filmy 60. a 70. let, Věra Křesadlová se před kamerou objevuje i dnes – například ve snímcích Pohádky pro Emu, Martin a Venuše nebo Medvídek.
Příběh Věry Křesadlové není jen kapitolou v dějinách českého filmu. Je to živá kronika žen, které nesly rodinu, práci, změny režimů i životní rány – a přesto si uchovaly laskavost, humor a nadhled. Její jméno možná nezní každému na první dobrou — ale kdo ji jednou viděl či slyšel, toho se dotkla.
