Formanova žena, matka bratří Formanů a hvězda Semaforu. Věra Křesadlová slaví 80

Hvězda 60. let Věra Křesadlová byla první manželkou oscarového režiséra Miloše Formana. Jejich manželství v podstatě ukončila okupace v roce 1968, kdy spolu odjeli do Paříže a Forman následně do Ameriky. Křesadlová se poté vrátila spolu s jejich dvojčaty zpět do Čech.