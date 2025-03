„Po porodu jsem měla laktační psychózu, nebylo to úplně lehké,“ prozradila Karol v podcastu Mámy sobě. Tou dobou navíc její manžel hrál hokej v americké NHL a ona byla na děti sama bez podpory rodiny nebo kamarádů. „Bylo těžké nemít ráda to dítě. To první jo, ale u toho druhého to přišlo déle,“ vzpomíná na náročné okamžiky. Situace byla o to horší, že chlapeček v noci téměř nespal. „Já jsem ho nesnášela, mě obtěžovalo se o něj starat,“ říká zpěvačka, která to dodnes příliš nechápe, protože city k prvorozené dceři se u ní projevily hned.