Jan i jeho bratr Jiří se věnují herectví, i když dobře vědí, že otec by z toho nadšený nebyl. „Myslím, že by nám řekl: ‚Nedělejte to, dělejte si něco jinýho, když tak na vysokou potom, ale nedělejte to‘,“ říká se smíchem. Dodnes ho mrzí, že s tátou nemůže probrat svou práci a poslechnout si jeho odborný názor. „Chtěl bych s ním probrat, jak vlastně tvořil, jak byl precizní. Ono se říká, že nejvýrazněji herec se může prosadit v nějaký negativní roli nebo v nějaký ty jako hodně důrazný, ale on zahrál teda spíš ty pozitivní hrdiny. Ale fakt dost zajímavě, dokázal odkrýt nějakou tu část tý postavy, něco intimního v detailech, a to jsem si zamiloval,“ zamýšlí se se smutkem.