21. 11. Albert
Syn Vladimíra Dlouhého vzpomíná na dobu jeho umírání. „Vtipkoval,“ říká

Jan Dlouhý
Jan Dlouhý
Jan Dlouhý
Foto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Herecký klan rodiny Dlouhých pokračuje i díky snům Vladimíra Dlouhého, dvojčatům Janovi a Jiřímu. Když jejich otec zemřel, byli ještě ve školce, co všechno si pamatují?

Dvojčatům oblíbeného herce Vladimíra Dlouhého Janovi a Jiřímu byly pouhé čtyři roky, když jejich slavný otec podlehl zákeřné rakovině žaludku. Přesto si však Jan, který se stejně jako bratr vydal v otcových šlépějích, na tatínka pamatuje a na jeho odchod nemá zlé vzpomínky. 

Rodina

„Ten odchod si nepamatuju, ale vím, že se něco dělo,“ řekl Blesku Jan, který byl příliš malý na to, aby pochopil, co se děje. To mu došlo až o několik let později. „Já jsem si to začal uvědomovat později, od 10 let jsem to zaregistroval, že vlastně je nějaká smrt. Já jenom věděl, že tam není jako táta. Myslím si, že dítě se naučí s tím žít, brát tu realitu.“ Přesto si však vybavuje okamžiky, kdy už byl Vladimír plně závislý na lékařské podpoře. „Pamatuju si, když jsme chodili kolem těch jeho hadiček, jak tam kapaly ty kapačky a jak on tam leží. A když jsem k němu přišel, tak jsem si k němu sednul, pamatuju si i měkkost toho gauče, a on řekl třeba ‚au‘. Pamatuju si, jak vtipkoval

Po smrti otce zůstala dvojčata sama s maminkou Petrou Jungmannovou. „Ona obsáhla všechny barvy lásky, všechnu zodpovědnost, všechnu soběstačnost, naučila nás přijímat věci tak, jak jsou. Odpouštět, stát si za svým názorem, i nebýt lakomí a takové ty domácí věci. Mamka se o nás postarala velice, velice zodpovědně. Starali se o nás i babička s dědou, celá ta rodina. Já si nemohu stěžovat,“ vysekl Jan poklonu své mamince, pro kterou toto období rozhodně nebylo jednoduché. 

Jan i jeho bratr Jiří se věnují herectví, i když dobře vědí, že otec by z toho nadšený nebyl. „Myslím, že by nám řekl: ‚Nedělejte to, dělejte si něco jinýho, když tak na vysokou potom, ale nedělejte to‘,“ říká se smíchem. Dodnes ho mrzí, že s tátou nemůže probrat svou práci a poslechnout si jeho odborný názor. „Chtěl bych s ním probrat, jak vlastně tvořil, jak byl precizní. Ono se říká, že nejvýrazněji herec se může prosadit v nějaký negativní roli nebo v nějaký ty jako hodně důrazný, ale on zahrál teda spíš ty pozitivní hrdiny. Ale fakt dost zajímavě, dokázal odkrýt nějakou tu část tý postavy, něco intimního v detailech, a to jsem si zamiloval,“ zamýšlí se se smutkem. 

Video: Martin Veselovský

Zdroj: Blesk

Mohlo by vás zajímat

