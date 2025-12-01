Už třetí týden leží moderátor Patrik Hezucký v benešovské nemocnici, kam ho musela převést záchranná služba poté, co zkolaboval na své chatě v Čerčanech. Přestože diagnózu, která ho upoutala na nemocniční lůžko, veřejnosti nesdělil, je jasné, že se jedná o něco vážného.
Strach o Patrika Hezuckého se stupňuje. Ve vysílání už mu ani nebylo rozumět
Stav moderátora Patrika Hezuckého se podle všeho stále zhoršuje. Jeho dnešní vystoupení v rádiu jen vyvolalo další vlnu strachu o jeho život. Jeho manželka spekulace jen zhoršuje.
Jeho letitý kamarád a kolega Leoš Mareš, se kterým více než sedmadvacet let moderuje Ranní show na Evropě 2, dokonce posluchačům prozradil, že lékaři Hezuckému tlumí velké bolesti pomocí morfinu, což samo o sobě vyvolalo spekulace, že rozhodně nejde o obyčejný „moribundus“, jak o nemoci hovoří Patrik, a že na jeho léčbu nebudou stačit pouhá antibiotika, o kterých se také krátce po začátku své hospitalizace zmínil. Jistou naději na zlepšení stavu Hezuckého měli jeho fanoušci minulý týden, kdy se dokonce pomocí videa připojil do podcastu a kde mu nechyběl jeho pověstný humor.
Mareš dokonce v půlce minulého týden vyslovil domněnku, že by jeho kamaráda mohli v pátek propustit do domácího ošetřování. To se ale nestalo, a jak se zdá, jeho stav se stále zhoršuje. To se ukázalo během dnešního ranního vysílání, kam se Hezucký opět připojil. Rozhodně neměl náladu vtipkovat a působil trochu zmateně. Když se pokusil o delší větu, nebylo mu ani rozumět. Mareš se proto rozhodl jeho kratičký vstup ukončit.
To okamžitě vyvolalo spekulace. „Bohužel Patrikův stav je takový, jak všichni slyšeli. Že by byl lepší, to se nedá při nejlepší vůli říci. Škoda jen, že tohle šlo do éteru. To s ohledem na jeho rodinné příslušníky a na něj samotného nemělo jít ven. V této situaci ne,“ řekl redakci eXtra.cz zdroj z moderátorova okolí s tím, že Patrik byl pod vlivem silných léků. Strach o Patrika, bohužel, nezmírnila ani jeho manželka Nikola, která na svém profilu na Instagramu sdílí velmi dojemné rodinné vzpomínky.